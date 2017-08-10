Shameless uyarlaması Bizim Hikaye ne zaman başlayacak?

İlk kez 9 Ocak 2011 tarihinde yayınlanmaya başlayan aile temalı Amerikan televizyon dizisi Shameless’in uyarlaması Bizim Hikaye’nin ilk görüntüleri diziseverlerle buluştu. İlk fragmanın ardından tarih, konu ve oyuncu araştırmaları başladı. Yeni dizide uzun süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, sarhoş ve sorumsuz babası ile küçük kardeşlerine bakmak zorunda kalan Filiz’i, en son Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosunda yer alan Burak Deniz ise Filiz’in tam tersi bir hayat yaşayan Barış’ı canlandıracak. Peki henüz başlamadan Shameless dizisiyle kıyaslanan izim Hikaye ne zaman başlayacak?
Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu, senaryosunu ise Banu Kiremitçi ve Hatice Meryem’in yazdığı Bizim Hikaye’nin çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
BİZİM HİKAYE KONUSU
Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlıyor Bizim Hikaye…Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;
Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.
Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.
Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.
Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.
Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.
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