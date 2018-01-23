Shakira'ya cezaevi yolu görürdü



Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın vergi kaçakçılığıyla suçlandığı ve hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı. İspanyol vergi makamları, geçen yıl Panama Papers’ta Shakira hakkında çıkan vergi kaçakçılığı iddiaların ardından, Kolombiyalı şarkıcının 2011-2014 yılları arasını kapsayan mali kayıtlarının incelenmesini istedi.

Katalan gazetesi La Vanguardia’nın haberine göre, İspanya Vergi Dairesi, Shakira'nın bu dönemde İspanya'da yaşadığını ifade ederek, sadece ülke içinde elde edilen kazançlar değil, dünya çapındaki kazançları için de gelir vergisi ödemesi gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Shakira ile yakın ilişkileri olan bir vergi mükellefi, gazeteye yaptığı açıklamada 40 yaşındaki sanatçının vergi yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini söyleyerek, "değerlendirme kriterlerinde" basit farklar olabileceğinin ancak durumun vergi kaçakçılığıyla nitelendirilmesinin uygun olmayacağını bildirdi. Shakira’nın , geçen yılın sonunda yayınlanan Paradise Papers (Cennetin belgeleri)’ta Malta'daki bir offs-hore firmaya yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki müzikal haklarını sattığı öne sürülmüş ve skandal büyük yankı uyandırmıştı.

Shakira, 2010 yılından İspanyol futbolcu Gerard Pique ile birlikte. Çiftin, Milan Piqué Mebarak ve Sasha Piqué Mebarak isimli iki çocuğa sahip olmuştu.