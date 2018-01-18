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Shadow of The Colossus'ta fotoğraf modu olacak

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

Shadow of The Colossus ilk çıktığı zaman, PlayStation 2 platformunda kullanıcılar tarafından çok beğenilmişti. Oyunun PlayStation 4 sürümü için önemli bir özellik duyuruldu.

Shadow of The Colossus'un, 7 Şubat tarihinde yayınlanacak olan yeni versiyonunda açık dünya aksiyon RYO oyunlarında çok karşılaştığımız fotoğraf modu da bulunacak. Bu fotoğraf modunda oyuna kendi filtrelerinizi ekleyebileceksiniz. Ayrıca modda epik sahneleri yakalamakta oldukça kolay. Oyunu baştan aşağı yenileyen Bluepoint Games, oyunun fiyatını 39.99 dolar olarak belirledi.

Shadow of The Colossusta fotoğraf modu olacak

Oyun standart olarak 1080p 60FPS çalışacağını da belirttiler. Oyunun hikayesinde Wander adındaki bir karakteri yönetiyoruz. Karakterimiz yasak topraklara girerek ölen Mono isimli kızı hayata geri getirmeye çalışıyor. Mono'yu hayata geri getirmek için karakterimizin zorlu mücadeleler vermesi gerekiyor. Wander'in, Mono'yu hayata geri getirmesi için 16 tane devi öldürmesi gerekiyor.

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