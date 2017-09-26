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    SGK’dan grip aşısında zorunluluk: Her yıl aynı gün

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    26.09.2017 - 22:22 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 22:22

    Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlara doktorun reçete etmesi durumunda ödemesi SGK tarafından yapılan grip aşılarına “gün” zorunluluğu getirildi.

    Medula sistemine göre, erken reçete edilse bile vatandaş, bir önceki yıl yaptırdığı tarihte vurdurmak zorunda olacak. Aksi halde aşının parası ödenmeyecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Grip aşısı, her yıl bir önceki mevsim en çok rastlanan grip virüslerinin türlerine göre her sene yeniden hazırlanıyor. Aşının koruyucu etkisi 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Bu nedenle tavsiye edilen yıllık grip aşısının, aşı kullanıma sunulur sunulmaz, grip salgını başlamadan önce eylül – ekim aylarında yapılması gerekiyor. Ancak SGK, bu sene yeni bir uygulama ile geçen sene hangi gün vatandaş aşı olmuşsa, aşı olduğu o gün gelmeden bedelini ödememe kararı aldı. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), ‘Tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır’ ifadesi yıllık bir defa ödenme anlamında değil, 365 gün sonra anlamında yorumlanıyor ve Medula Provizyon Sistemi buna göre işlem yapıyor. Yani hastanın bir önceki sene aşı vurulduğu gün gelmeden sistem ödeme yapmıyor. Oysa grip aşısı hasta sağlıklıyken yapılmalıdır. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , bebek , aşı
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