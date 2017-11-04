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SGK'dan çok önemli açıklama: Süre uzatıldı

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 09:58 | Son Güncelleme:

SGK, eylül ayına ilişkin prim ödeme süresini 7 Kasım'a kadar uzattı. Gerekçe olarak ise 'tahsilat' sistemindeki sıkıntılar gösterildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve yapılandırma taksitlerinde süre uzatımına gitti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre eylül ayına ilişkin prim ödeme süresini 7 Kasım'a kadar uzatıldı. Kurum, gerekçe olarak tahsilat sisteminde yaşanan aksaklıkları gösterdi.

SGK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurumumuz alacaklarının tahsilatında bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanması dolayısıyla 2017 yılı Eylül ayı primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, işveren ve sigortalılarımızın mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/10/2017 olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi 7/11/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

İşverenlerimizin/Sigortalılarımızın sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir."

Etiketler: SGK prim ödeme
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