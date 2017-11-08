Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>SGK sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet SGK sorgulama sayfası

    SGK sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet SGK sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    SGK sorgulama işleminin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz SGK sorgulama ekranından, 4A, 4B ve 4C hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz. Peki, SGK sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet SGK sorgulama sayfası.

    SGK sorgulamasını TC kimlik no ile kolayca yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulaması e-Devlet üzerinden artık çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte detaylar.

    SSK VE SGK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.

    E-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı için tıklayınız

    4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;

    4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
    4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
    4A Banka ve Adres Değişikliği
    4A Emekli Aylığı Kesintileri
    4A Emekli Aylık Bilgisi
    4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
    4A Emeklilik Kaydı
    4A Emekli Ödeme Bilgileri
    4A Hizmet Dökümü
    4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
    4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
    4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
    4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

    4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;

    4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
    4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
    4B Banka ve Adres Değişikliği
    4B Borç Durumu
    4B Emekli Aylığı Kesintileri
    4B Emekli Aylık Bilgisi
    4B Hizmet Bilgisi
    4B Ödeme Dökümü
    4B Tescil Kaydı
    4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
    4B Emekli Aylığı Hesaplama
    4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
    4B Basamak Bilgisi

    4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;

    4C Banka Değişikliği
    4C Bir Aylık Maaş Tercihi
    4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
    4C Emekli Aylık Bilgisi
    4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
    4C Tescil Kaydı
    4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

    Ortak Hizmetler;

    GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
    SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
    SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
    4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
    Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
    4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
    4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
    Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
    Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
    SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

    Diğer Hizmetler;

    6736 Yapılandırma Sorgulama
    Diş Protezi Hakkı Sorgulama
    Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
    Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
    SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
    Tedavi Bilgileri Sorgulama
    6552 Yapılandırma Sorgulama
    EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
    Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
    Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
    Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
    Hekim Bilgilendirme

    Etiketler: sgk sorgulama , sgk hizmet dökmüü , sigorta sorgulama işlemi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri