SGK’lılar Gözünüzde Büyütmeyin

SGK'lılar şimdi çok düşük primlerle AXASİGORTA’dan yeni Sağlığım Tamam Sigortası yaptırıyor, özel hastanede SGK farkını ödemiyor. Fiyat çalışması için mutlaka tıklayın.



Sağlığım Tamam Sigortası nedir?

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda AXA SİGORTA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.

Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.



Bu ürünü kimler alabilir?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0 - 55 yaş arasındaki kişiler alabilir.



Sağlığım Tamam Sigortasını nasıl kullanacağım?

Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

• Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.

• SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması.

• SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.

• Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve AXA SİGORTA Sağlığım Tamam Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.



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