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SGK duyurdu: O süre uzatıldı...

AA
13.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), ilave altı puanlık indirim kapsamında 30 Mayıs 2013 tarihli kararnamede belirtilen illerde faaliyet gösteren iş yerlerinin indirimden yararlanma süresinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), ilave altı puanlık indirim kapsamında 30 Mayıs 2013 tarihli kararnamede belirtilen illerde faaliyet gösteren iş yerlerinin indirimden yararlanma süresinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

SGK'den yapılan açıklamada, ilave altı puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresinin 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında açıklandığı hatırlatıldı. Söz konusu kararda 31 Aralık 2017 olarak belirlenen indirimden yararlanma süresinin 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının Ekli (I) sayılı listesinde belirtilen Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya,Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak, Ekli (II) sayılı listesinde belirtilen Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren işverenlerin 2013/30 ve 2016/8 sayılı genelgelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar 5510 sayılı Kanunun 81' inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır."

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu , SGK , sgk ödeme
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