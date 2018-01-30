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    SGK çalışma saatleri 2018 – SGK kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 17:19 | Son Güncelleme:

    SGK ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve SGK açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. SGK, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın birleştirilmesiyle oluşturulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur.

    SGK çalışma saatleri 2018 – SGK kaçta kapanıyor/açılıyor

    Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur. Başlıca amacı dünya standartlarında bir sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesini sağlamaktır.

    Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başlıca görevleri; sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmet sunduğu kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.

    SGK çalışma saatleri 2018 – SGK kaçta kapanıyor/açılıyor

    SGK hafta içi her gün 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6, Pk: 06520, Balgat, Çankaya, Ankara, Türkiye adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0312) 207 8000 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.

     

    Etiketler: SGK , SOSYAL Güvenlik Kurumu , kurum , iletişim , adres , çalışma saatleri , son dakika
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