SGK çalışma saatleri 2018 – SGK kaçta kapanıyor/açılıyor?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın birleştirilmesiyle oluşturulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur.

Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur. Başlıca amacı dünya standartlarında bir sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesini sağlamaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başlıca görevleri; sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmet sunduğu kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.

SGK hafta içi her gün 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6, Pk: 06520, Balgat, Çankaya, Ankara, Türkiye adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0312) 207 8000 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.