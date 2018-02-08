SGK borcu yoktur başvuru formu nasıl alınır?

Borcu yoktur başvuru formunun nasıl alınacağı yüzlerce işveren tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde işini sürdürmek isteyen işverenler, SGK tarafından sağlanan borcu yoktur belgesini alarak, çok daha rahat bir şekilde işlerini yapmaya devam edebiliyorlar. İşte, SGK borcu yoktur belgesi sorgulama sayfası.

SGK vergi borcu yoktur belgesi ile vergi toplama işlemleri daha sağlıklı bir şekilde işlediği gibi, uygulamanın geliştirilmesiyle vergi dairelerinde oluşan yığılmaların da önüne geçmek amaçlanmaktadır. Vatandaşlar bu uygulamalar ile işlemlerini sıra beklemeden kolaylıkla yapabilmektedir.

BORCU YOKTUR BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BORCU YOKTUR BELGESİ NEDİR?

SGK E-Borcu yoktur öğrenme hizmeti, Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden SGK’dan yararlananların kullanabilecekleri işlemlerden birisidir. Vatandaşlar kimi zaman, SGK üzerinden herhangi bir borcu olmadığını kanıtlamak için yazılı bir belgeye ihtiyaç duymaktadır. SGK’dan borcu olmadığına dair bir belge istediği takdirde bu belgeyi rahatlıkla kuruma gidip edinebilmektedir. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet teknolojisini kurum işleri içerisinde kullanmaya başlaması ile bu borcu yoktur belgesini almak için SGK şubelerine gitmeye gerek kalmamıştır. Artık kullanıcılar SGK E-Borcu yoktur hizmetini kullanarak, internet üzerinden SGK’ya bir borcu olmadığına dair belgeye erişebilirler.