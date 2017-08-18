Sezonun trendi tulumlar

Sezonun gözde giyim parçaları arasına girmeyi başaran tulumlar hem rahat hem de sportif bir şıklık vadediyor. Farklı bir alternatif olarak rahatlıkla tercih edilebilen tulumları gündüzden geceye uzanan çeşitli zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. İşte sezonun trendi olan tulumları doğru kombinleme yolları…

Jean tulumlar her yerde

Jean tulumlar bu sezon altın çağını yaşıyor. Hem sportif hem de cool görünen jean tulumlarınızı askılı bluzlarla veya fırfır detaylı bluzlarla birlikte çok daha çekici hale getirebilirsiniz.

Kısa tulumlar yazın rahatlık vadediyor

Özellikle yaz aylarında harika bir tercih olan kısa tulumları spor ayakkabılarla veya sandaletlerle birlikte giyerek günlük hayatınıza rahatlık katabilirsiniz.

Çiçek desenli tulumlar romantizm vadediyor

Çiçek desenli tulumlar sezonun romantik seçenekleri arasında. Askılı veya fırfırlı formlarda seçenekler sunan bu modeller zarif ve şık görünmek isteyenleri bekliyor. Çiçek desenli tulumların en iyi eşlikçileri ise siyah sandaletler.

Siyah tulumlar gece için ideal

Tulumlar gündüz kullanımının yanı sıra geceleri de şık davetlerde gözde modeller arasında. Siyah dar paça bir tulumu akşam davetlerinizde gümüş veya altın renkli stilettolarınızla tamamlayabilirsiniz.

Deri tulumlar son derece havalı

Deri tulumlar son dönemlerin en can alıcı giyim parçalarından biri. Siyah tulumlarla rock havasını yakalayabilirsiniz. Bu tarz tulumları gündüz basic bluzlarla ve sneaker’larla gece ise şık stilettolarla ve transparan bluzlarla çekici hale getirmek mümkün.

Keten tulumlar yaz mevsiminde ideal

Keten, hem serin tutması hem de bohem bir görüntü vermesi açısından yazın en sevilen kumaşlardan biri. Keten tulumları beline kalın kemerler takarak ve şık bir hasır şapkayla birlikte son derece havalı bir formda giyebilirsiniz.

Uzun kollu tulumlarla militer bir görünüm yakalayın

Uzun kollu tulumlar şehir yaşamında güçlü bir stil duruşuna sahip. Kolları uzun olan bu tulumları beline kemer takarak ve kısa bootie’lerle birlikte giyerek modern bir tarz yakalayabilirsiniz.

Geniş paçalı tulumlarla rahat edin

Geniş paçalı tulumlar hem fazla kiloları gizlemek hem de modern bir görüntü sergilemek için birebir. Bu tarz tulumları düz sandaletlerle ve şık bir şapkayla tamamlayabilirsiniz.

Straplez tulumlarla çekici görünün

Straplez tulumları gündüz blazer ceketlerle gece ise sade bir şekilde ve iddialı ayakkabılarla kombinleyerek tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Kapri tulumlar modern bir hava estiriyor

Pantolon boyu diz altlarında biten kapri tulumlar özellikle yaz aylarının en gözde parçalarından. Bu tarz tulumları şık bilekten bağlamalı sandaletlerle birlikte giyerek göz alıcı bir görünüm yakalayın.