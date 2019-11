Zorlu Center PSM’de sezonun son müzikali Notre Dame de Paris’e büyük ilgi... Biletler tükenmek üzere...

Çingeneler tarafından katedrale bırakılan kambur, çirkin ve sağır Quasimodo’nun, güzeller güzeli çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkını anlatan – Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan – Notre Dame de Paris müzikali, 22 Nisan tarihinde Zorlu Center PSM’de perdesini açacak. 2 hafta boyunca sahnede kalacak müzikal, 15 farklı ülkede gösteriminin ardından, yine orijinal prodüksiyonu ile, ilk defa Türkiye’ye geliyor.

Fransız yazar Luc Plamondon ile ünlü müzisyen ve söz yazarı Richard Cocciante’nin Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame de Paris’yi (Norte Dame’ın Kamburu) modern sahneye uyarladığı dünyaca ünlü müzikal Türkiye’de ilk kez Zorlu Center PSM’de izleyiciyle buluşuyor. Çingeneler tarafından katedralde yalnızlığa terk edilen Quasimodo’nun çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkını anlatan eser, klasik bir aşk hikayesiyle insanların değer verdikleri şeyleri nasıl ayakta tutabileceğini drama, müzik ve dansla sahneye taşıyor.

Belle, tüm zamanların en sevilen şarkıları arasında yer alıyor

1998 yılında Paris’te Palais des Congres’de ilk defa sergilenen Notre Dame de Paris müzikali oyunculuk ve kostümleriyle izleyenleri 1800’lü yıllara götürüyor. Fransız televizyon izleyicileri tarafından 20. yüzyılın en iyi şarkısı, Rus izleyiciler tarafından ise on yılın şarkısı seçilen Belle başta olmak üzere, tüm beste ve şarkı sözleriyle hayranlık uyandıran müzikal, izleyiciye büyülü bir atmosfer yaşatacak. Dünyanın birçok ülkesinde en iyi müzikal ödülünün sahibi olan ve en çok seyredilen müzikaller arasında yer alan Notre Dame de Paris, 15 ülkeden sonra, orijinal prodüksiyonu ile Türkiye’de, İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor olacak.



Orijinal prodüksiyonu ile Türkiye’de!

Oscar ve Grammy ödüllü – ünlü film ‘Titanik’in en bilinen şarkısı ‘My Heart Will Go On’un söz yazarı Will Jennings tarafından İngilizce uyarlaması yapılan Notre Damme de Paris müzikali, tüm dünyada oynayan tek orijinal prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Fransa’da, 1998 yılında açılmasından bu yana İtalya, İspanya ve Rusya’da da sahneye koyulan yapım, dünyanın hiçbir yerinde artık Fransızca diliyle sergilenmiyor. İngilizce olarak sergilenen tek prodüksiyon ise İstanbul seyircisiyle buluşacak.



Guiness Dünya Rekorları Kitabı’na giren müzikal...

Dünya genelinde 10 milyonu aşkın DVD ve CD satışına ve 15 ülkede 3 bini aşkın gösteriyle 8 milyon bilet satışına ulaşan, ilk yılında en çok bilet satışı yapan prodüksiyon olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren Notre Dame de Paris müzikali 22 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Zorlu Center PSM’de toplam 16 kez hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Notre Dame de Paris, Titanik filminin unutulmaz şarkısı My Heart Will Go On’un söz yazarı Will Jennings’in uyarlamasıyla İngilizce olarak sahneleniyor.



Tarih: 22 Nisan – 4 Mayıs 2014

Mekan: Zorlu Center PSM, Ana Tiyatro

Bilet Fiyatları: HAFTA İÇİ: 59 TL, 110 TL, 152 TL, 187 TL, 228 TL

HAFTA SONU: 65 TL, 122 TL, 168 TL, 207 TL, 252 TL



Facebook:https://www.facebook.com/ZorluCenterPSM

Twitter:https://www.twitter.com/ZorluCenterPSM

Youtube:https://www.youtube.com/ZorluCenterPSM







Detaylı bilgi tıklayın

Bu bir ilandır.