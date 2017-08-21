Sezonun ilk maçında yedek kaldı

EV sahibi takım, 36. dakikada Messi ve Deulofeu’nun kale önünde oluşturduğu tehlikede Real Betisli Tosca’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 38. dakikada Sergi Roberto’nun kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. İkinci yarıda rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren ancak skoru değiştiremeyen Barcelona, ilk devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lionel Messi’nin 35, 61 ve 81. dakikalardaki üç şutu direkten döndü. Katalan ekibinde bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen 23 yaşındaki Gerard Deulofeu, karşılaşmayı bir gol ve bir asistle tamamladı. Barcelona’da Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde’nin tercihiyle yedek bekledi.

GÜVENLİK ÜST SEVYİEDE

Bu arada Katalonya’da hafta içi meydana gelen iki terör saldırısından dolayı Nou Camp Stadı çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Stat girişinde kapsamlı üst araması yapıldı. Polislerin uzun namlulu silahlarla dolaşması dikkati çekti.

Karşılaşmasından önce terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Alkışlarla terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan taraftarlar, “Korkmuyoruz”, “Hepimiz Barcelonayız” diye bağırdı.