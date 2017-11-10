Sezonun en güçlü kadınları

Hilal-Vatanım Sensin

Sadece bu sezonun değil, geçen sezonun da bir numarası Hilal. Hatta televizyon tarihimizin en süper kahramanı. Devrimci, âşık, inatçı, başına buyruk, coşkulu, zaman zaman kırılgan, zaman zaman dağ gibi. Miray Daner’in Hilal’i ‘Vatanım Sensin’in atardamarı. Cumhuriyet tarihinin yürekli anlatısının etten kemikten temsili. (Kanal D, perşembe 20.00)





Eylül-Kalp Atışı

Yaz dizisi olarak başlayıp, yeni sezona da fırtına gibi giren ‘Kalp Atışı’nın dinamosu Öykü Karayel’in Eylül’ü. Dizinin ilk bölümünden beri, süklüm püklüm kızlara isyan bayrağı açmış gibi burnunun dikine, özgüvenli, bağımsız. Keşke senaristler Eylül’ün kolunu çekiştiren, uzmanlığını ciddiye almayan, aşkla hırboluğu karıştıran adamların elinde ezdirmeseler. Keşke ona ilk birkaç bölümde kattıkları özgürlüğü birkaç entrika uğruna heba etmeseler. Yine de izin verseler Eylül hâlâ kendi başına dünyaları omzunda taşır. (Show TV, cuma, 20.00)





Bahar-Kadın

Geçen sezon ağla ağla öldüğümüz ‘Anne’nin yerini dolduran ‘Kadın, Özge Özpirinççi’nin Bahar’ıyla içimizi dağlıyor. Dizi ajitasyonun sesini sonuna kadar açmış, Bahar ve çocukların hali daralma sebebi. Yine de Özpirinççi’nin canlandırdığı Bahar’lardan bu ülkede binlerce var. Tüm klişe yoğunluğuna rağmen Bahar sezonun güçlü kızları arasına girmeyi hak ediyor. (Fox TV, salı, 20.00)





Filiz-Bizim Hikâye

Bizim Fiona’mız Filiz, ‘Shameless’taki orijinaline oranla biraz daha fakir edebiyatına yatkın. ‘Yoksul ama gururlu’ kız olduğunu gözümüze sokuyor ama yine de bu sezonun en sağlam karakterlerinden biri. İki ergen oğlanın tavan yapmış hormonlarıyla, kıvırcık kafa İsmet’le, ayyaş babasıyla, bozuk çamaşır makinesiyle ve ona çamaşır makinesi alarak onurunu zedeleyen sevdiceğiyle tek başına uğraşıyor. İşyerindeki tacizcilerle, mahalledeki teyzelerle, faturalarla, annesinin dolmayan hatırasıyla cebelleşiyor. Hazal Kaya’nın Filiz’i Fiona kadar yırtık değil; daha dobra kız olma derdinde ama yine de hikâyede onun borusu ötüyor. (Fox TV, perşembe, 20.00)