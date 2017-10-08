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    Hürriyet >Dünya>Sezonun 8’nci, kariyerinin 61’nci birinciliğine Suzuka’da ulaştı

    Sezonun 8’nci, kariyerinin 61’nci birinciliğine Suzuka’da ulaştı

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    08.10.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. yarışı Japonya Grand Prix’sini Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

    Formula 1 sezonunun 16. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 1.27.31.194 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Hamilton, sezonun 8'inci, kariyerinin 61'inci birinciliğine ulaştı.

    VETTEL BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
    Hamilton'ın 1.211 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen ikinci, 9.679 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise üçüncü sırayı aldı. Bu arada Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, müsabakanın başında aracında yaşadığı sorun nedeniyle 5. turda yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bu galibiyetle puanını 306 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, bitime 4 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 59'a çıkardı. İki pilotu, 234 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi. Formula 1'de sezonun 17. yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

    Sezonun 8’nci, kariyerinin 61’nci birinciliğine Suzuka’da ulaştı

    İlk 10
    Japonya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:
    1. Lewis Hamilton (Mercedes)
    2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
    3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
    4. Valtteri Bottas (Mercedes)
    5. Kimi Raikkonen (Ferrari)
    6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
    7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
    8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
    9. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)
    10. Felipe Massa (Williams Mercedes)

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    Formula 1'de Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
    Pilotlar klasmanı
    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 306 puan
    2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247
    3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 234
    4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192
    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 148

    Takımlar klasmanı
    1. Mercedes - 540 puan
    2. Ferrari - 395
    3. Red Bull - 303
    4. Force India - 147
    5. Williams - 66

     

     

    Etiketler: Lewis Hamilton , Japonya , Suzuka , Sebastian Vettel , Formula 1 , Formula1
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