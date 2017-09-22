Sezonu İDOB açıyor

Emek Kültür ve Sanat Vakfı (ESKV), dün Beyoğlu İstiklâl Caddesi’ndeki Grand Pera’da düzenlenen basın toplantısında yeni sezon programını açıkladı. Yeni sezona dair bilgi veren, ESKV Genel Müdürü Remzi Buharalı, 2017 sonuna kadar gerçekleşecek etkinlikleri aktardı. Yarın akşam, 20.00’de İDOB Gala Konseri’yle başlayacak yeni sezon, 26-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-SAM) işbirliği ile düzenlenecek ‘Metin Erksan Filmleri Haftası’ ile devam edecek. 22 Aralık akşamı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun gerçekleştireceği konserle sona erecek sezonun ilk yarısında bunlardan başka tiyatro temsilleri, edebiyat söyleşileri ve anmalar gerçekleştirilecek.