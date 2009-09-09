Sezon Finali

Merak edilen bir tek konu kaldÄ±. Yeni sezonda baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n durumu.

Merak etmeyin kimse bir yere gitmez. Gitse gitse tribÃ¼ne gider o kadar.

Diyelim ki gitti. Ne olacak ki. Herkesi mutsuz ettiler zaten.

Bunun bedelini kim Ã¶deyecek?

HiÃ§ kimse. GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Ä°stifa etsen ne olur, aldÄ±ÄŸÄ±n paralarÄ± geri versen ne olur..

***

Eskiden ne gÃ¼zeldi. Milli MaÃ§larÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekler, gol yemeden maÃ§ bitince sevinirdik. Galip gelirsek Ã§Ä±ldÄ±rÄ±r, sokaklara dÃ¶kÃ¼lÃ¼rdÃ¼k.Â

Sonra her ÅŸey yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸti.

Sepp PIONTEK ile birlikte FIFA listesinde yÃ¼kseliÅŸ baÅŸladÄ±. Buna paralel gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±.

Fatih TERÄ°M aynÄ± Ã§izgide devam etti. TakÄ±mÄ± devraldÄ±ÄŸÄ±nda FIFA listesinde 67. sÄ±rada idik. BÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nda 30. sÄ±rada. Buna baÄŸlÄ± olarak gÃ¶zÃ¼mÃ¼z daha da aÃ§Ä±ldÄ±.

Sonra karizmasÄ± olmayan Åženol GÃœNEÅž ile 7. sÄ±ra.

En sonunda da zirve. Ersun YENAL ile 5.â€™lik. ArtÄ±k hiÃ§bir ÅŸey yeterli olmuyordu bizim iÃ§in. Ã‡ok ÅŸey bekler olduk. BaktÄ± ki olmuyor, kimseye yaranamÄ±yor, Hakan ÅžÃœKÃœR ile de yaÅŸanÄ±lan polemikler iyice artÄ±nca. en sonunda Oâ€™da Ã§ekip gitti.

KurtarÄ±cÄ± arandÄ± ve kolaylÄ±kla bulundu. Fatih TERÄ°M.

Milli takÄ±mÄ± ilk kez Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±na gÃ¶tÃ¼ren Fatih TERÄ°M. (Ä°lk gruplardan Ã§Ä±kamasak ta olsun.)

Galatasaray ile UEFA kupasÄ±nÄ± kazanan Fatih TERÄ°M.

Ä°talyaâ€™da Fiorentina ve AC Milanâ€™Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Fatih TERÄ°M. (AC Milan ile kendi istemese bile, yollarÄ± ayrÄ±lan.)

Galatasarayâ€™a kurtarÄ±cÄ± olarak ikinci kez gelen Fatih TERÄ°M. (Bu sefer kurtaramamÄ±ÅŸtÄ± ama, neyse.)

Dedik ya, Milli takÄ±m iÃ§in aranan kan Ã§abuk bulundu. Ve ikinci Fatih TERÄ°M devri bÃ¶ylelikle baÅŸladÄ±.

FIFA listesinde biraz gerilemiÅŸtik ama yine de 12. sÄ±radaydÄ±k.

Federasyon baÅŸkanlarÄ± deÄŸiÅŸti durdu. Hepsi de Fatih TERÄ°M ile aralarÄ±nda herhangi bir problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deklare ettiler durdular. Yeni sÃ¶zleÅŸmeler imzaladÄ±lar.

Fatih TERÄ°Mâ€™in istediÄŸi veya istemediÄŸi halde Federasyonâ€™un Oâ€™na layÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼creti de Ã¶dediler.

SonuÃ§. Ä°ÅŸte bu.

(FIFA listesinde 27. sÄ±radayÄ±z bu arada.)

***

Bu gÃ¼nleri de gÃ¶rdÃ¼k sonunda.

GÃ¼ney Afrika bizi bekliyormuÅŸ. Reklamlardan Ã¶ÄŸreniyoruz.

Yer gÃ¶k inlesin, bu sesi dinlesin. Hep seninleyiz TÃ¼rkiye, TÃ¼rkiye.

DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼kse, biz de bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼z.

Biz TÃœRKOâ€™yuz. BunlarÄ±n hepsini de reklamlardan Ã¶ÄŸreniyoruz.

Bu kadar sponsor dolduruÅŸuna bir de teknik direktÃ¶r motivasyonu eklenince, ister istemez insanÄ±n beklentileri yÃ¼kseliyor.

Sonra sonuÃ§ bÃ¶yle olunca bozuluyoruz. Ona buna bulaÅŸÄ±yoruz.

***

Durum kÃ¶tÃ¼. TÃ¼m maÃ§larÄ±nÄ± kazansan bile Bosna Hersekâ€™in puan kaybetmesini bekleyeceksin. AdamlarÄ±n psikolojilerini bozman lazÄ±m. Moralman Ã§Ã¶kertmen lazÄ±m. Daha oyunun baÅŸÄ±nda bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± da atÄ±yorsun.

Sonra, adamlar insiyatifi ele geÃ§iriyor. Buna izin vermemek lazÄ±m. Ama yapamÄ±yoruz. AkÄ±n akÄ±n geliyorlar. Sakin olmak, takÄ±mÄ± sakinleÅŸtirmek gerekli derken, duran bir top ve maalesef kalemizde gÃ¼zel bir gol. Daha Ã§ok dakika var. Sinirlenmemek lazÄ±m ama.

Hakeme bulaÅŸÄ±nca, afta yok. TribÃ¼ne gÃ¶nderiyorlar. Kim olursan ol. O anda futbolcularÄ±n yerinde olmayÄ± kimse istemezdi herhalde.

Ä°lk yarÄ± boyunca Arda yoktu, Tuncay yoktu, defans diye bir ÅŸey zaten hiÃ§ yoktu.

Dzeko diye biri, 5 metre geriden gelip, 3 kiÅŸi arasÄ±na dalÄ±p, ÅŸut Ã§ekebiliyor.

Ä°yi ki Volkan gÃ¼nÃ¼ndeydi. Yoksa, durumu siz tahmin edin.

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda biz bastÄ±rdÄ±k, pozisyon bulduk. Ama gol yok. Ardaâ€™nÄ±n direkten dÃ¶nen topu ve GÃ¶khan GÃ–NÃœLâ€™Ã¼n kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±, Sercanâ€™Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±.

Bosna Hersekliler ise Ã§ok iyi Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaparak, aralara Ã§ok iyi girdiler. Ã‡ok fazla ofsayta dÃ¼ÅŸmeleri ve Volkan sayesinde, Ã¼mitleri son dakikaya kadar taÅŸÄ±dÄ±k.

O kadar..

. ***

Futbolcular Ã¼zÃ¼lÃ¼yor.

Finallerde oynayÄ±p, TC pasaportu ile iyi kulÃ¼plere gidebilirlerdi.

Biz Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz.

11 Haziran 2010 tarihi artÄ±k Ã§ok fazla bir ÅŸey ifade etmiyor. DuygularÄ±mÄ±z farklÄ±laÅŸtÄ±.

MaÃ§larÄ± daha rahat seyretmek iÃ§in hanÄ±mlardan daha zor izin alacaÄŸÄ±z.

Medya Ã¼zÃ¼lÃ¼yor.

2010 reklam gelirleri oldukÃ§a azalacak.

DÃ¼nya kupasÄ±na ilgi azalacak, satÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸecek.

***

Evet, 4 maÃ§ta 12 puan parolasÄ± ve Bosna Hersekâ€™in kaybedeceÄŸi ekstra puan temennisi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nem, daha yarÄ±sÄ±nda bitti, gitti.

Åžimdilik Bosna Hersek 4 puan Ã¶nde.

Erken konuÅŸmamak lazÄ±m. Bir bakarsÄ±nÄ±z, Bosna Hersek 1 maÄŸlubiyet ve 1 beraberlik almÄ±ÅŸ, bizde kalan 2 karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanmÄ±ÅŸÄ±z.

Olmaz mÄ±? Olur.

O zaman ne diyeceksiniz.

Olsun da, diyecek bir ÅŸeyimiz olmasÄ±n.

***

Hayallere gerek yok. Dizinin sonu belli oldu. Bizim iÃ§in hÃ¼zÃ¼nlÃ¼.

Sezon finali erken oldu, o kadar.