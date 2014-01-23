İşte bu ‘seyyar esnaf’lar-dan biri de manavlarmış.

Sırtlarında taşıdıkları küfeleriyle sokakları arşınlar, geldiklerini belli etmek için de bazen maniler söylerlermiş.

Seyyar manavlar sabah erkenden kalkar, hale gidip küfelerini meyve ve sebzelerle doldurur, sonra da İstanbul sokaklarını dolaşmaya başlarlarmış.

Sırtlarındaki küfe önce 100 kiloya yakın olur, daha sonra satış yaptıkça hafiflermiş. İstanbul halkı da seyyar manavlardan alışveriş yapmayı severmiş, çünkü bu manavların fiyatları daha uygun olurmuş. Renkli başlıkları, alacalı mintanları ve tozlukları ile İstanbul sokaklarını renklendiren seyyar manavlar küfelerini bazen de hayvanlara taşıtırlarmış.

Şimdilerde, manav kavramı gittikçe yok olurken seyyar manavlardan bahsetmek, İstanbul’un o renkli, cıvıl cıvıl günlerini anmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir.

Kaynak: İtanbul’un 100 Esnafı / Uğur Aktaş

Peksimetli Mikonos salatası

Bu salata için peksimet dediğimiz fırında kurutulmuş kalın ekmek dilimleri kullanılır. Peksimet bulamazsanız herhangi bir kahverengi ekmek kullanabilirsiniz.

Ekmek dilimlerini tost makinesinde iyice kuruyuncaya kadar kızarttıktan sonra keskin bir bıçakla kuşbaşı et formunda dilimleyip derin bir salata tabağına alın.

Diğer taraftan, domatesleri soyup ortadan ikiye bölün. Bir çay kaşığı yardımıyla çekirdeklerini çıkarıp keskin bir bıçakla tavla zarı formunda doğrayın.

Beyaz peyniri rendeleyin. Ekmek dilimlerinin üzerine sulu domatesleri yerleştirip üzerlerine rendelenmiş peynir serpiştirin.

Üzerlerine sızma zeytinyağını da gezdirdikten sonra en az 20-30 dakika salatanın sosunu çekmesi için bekleyin. Kuru fesleğen ve kuru kekiği de serpip üzerlerine doğradığınız taze nane yapraklarını dizin.

Son olarak, ince yarımay şeklinde doğradığınız beyaz tatlı soğanları ayrı bir tabağa koyun. Üzerine yarım çay kaşığı tuz serpip elinizle bastırarak ovalayın.

Soğanları salatanın üzerine serpiştirip karıştırmadan servise sunun.

Bu salatayı, ağzı kapalı vaziyette en az 2-3 saat buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır.

Ayrıca bu salataya kapari de çok yakışır. Çekirdeği çıkarılmış 10-15 adet yeşil zeytinle de süsleyebilirsiniz.

Malzeme listesi

5-6 adet dilim kepek ekmeği (Çavdarlı ya da yulaflı

ekmek de kullanabilirsiniz.)

-5 adet orta boy domates

-2 çay kaşığı tuz

-300-400 gr yağlı sert beyaz peynir (Feta peyniri de kullanabilirsiniz.)

-2 tatlı kaşığı kuru kekik

-1 yemek kaşığı kuru fesleğen

-1 demet taze nane yaprağı

-Yarım su bardağı

sızma zeytinyağı

-1 adet orta boy kuru beyaz soğan