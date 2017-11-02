Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent aranıyor

Karaman’da 2007 yılında eğitim-öğretime başlayan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'nde çalışmak üzere verdiği 'yardımcı doçent' ilanında 'Şeytanla mücadele edecek insan eğitimi' şartını istemesi şaşkınlık yaratırken adaylara ayrıca yabancı dil sınavı yapılacağı da belirtildi.









Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan ilanlarda ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna alınacak doçent için ise ‘'Güreşçilerde buz masajının toparlanmaya ilişkin biyokimyasal parametrelere etkisi üzerine çalışması olan'' ve Mühendislik Fakültesi'ne alınacak yardımcı doçent için ise 'Görüntü izlemede gürültü azaltmak konularında çalışmış olmak' özelliklerine uyan adayların başvurması istendi.

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