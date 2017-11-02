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    Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent aranıyor

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Karaman’da 2007 yılında eğitim-öğretime başlayan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'nde çalışmak üzere aradığı yardımcı doçent için verdiği ilan şaşkınlık yarattı.

    Karaman’da 2007 yılında eğitim-öğretime başlayan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi'nde çalışmak üzere verdiği 'yardımcı doçent' ilanında 'Şeytanla mücadele edecek insan eğitimi' şartını istemesi şaşkınlık yaratırken adaylara ayrıca yabancı dil sınavı yapılacağı da belirtildi. 

    Şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent aranıyor


    Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan ilanlarda ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna alınacak doçent için ise ‘'Güreşçilerde buz masajının toparlanmaya ilişkin biyokimyasal parametrelere etkisi üzerine çalışması olan'' ve Mühendislik Fakültesi'ne alınacak yardımcı doçent için ise 'Görüntü izlemede gürültü azaltmak konularında çalışmış olmak' özelliklerine uyan adayların başvurması istendi.

     

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    Etiketler: Sınav , Şeytan
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