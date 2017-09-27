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    Hürriyet >Dünya>'Şeytan sıcakları günlük hayatın bir parçası olacak'

    'Şeytan sıcakları günlük hayatın bir parçası olacak'

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:37

    Uzmanlar, 40 dereceyi aşan ‘şeytan sıcaklarının’ 2050 itibariyle Avrupa’nın güneyinde normal bir duruma dönüşebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Avrupa’da büyük orman yangınlarına neden olan ve tarım ürünlerine zarar veren sıcaklar Türkiye’yi de etkilemişti.

    Şiddetli hava olayları ile küresel ısınma arasındaki doğrudan bağlantıları inceliyen araştırma kuruluşu World Weather Attribution (WWA), ‘şeytan sıcakları’ olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının bir asır öncesine göre 4 kat fazla görüldüğünü aktardı.

    Reuters’a konuşan Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü araştırmacılarından Geert Jan van Oldenborgh, “1900’lü yılların başında deneyimlediğimiz yazın aynısını çok nadiren yaşayabiliyoruz” diyerek anormal hava sıcaklıklarına dikkat çekti. Oldenborgh, “Bu yaz gördüğümüz yüksek sıcaklıkları Avrupa'nın güneyi boyunca 10’da 1 ihtimalle her yaz göreceğiz” dedi.

    Bilim insanları, günümüzde mevsim normallerinin üzerinde bir değer olarak kabul edilen hava sıcaklığının, sera gazlarının atmosfere salınımının devam etmesi halinde, 2050 itibariyle ‘normal’ kabul edileceğini belirtiyor. Son 3 yıldır üst üste ocak ayı sıcaklık rekoru kırılırken, 1950’den bu yana dünya genelinde hava sıcaklıklarının 1-2 derece arttığı bildiriliyor.

    AVRUPA'DA CAN KAYBI ARTIYOR

    2003 yılında etkili olan anormal hava sıcakları nedeniyle Avrupa’da 35 bin, 2010 yılındakinde ise Rusya’da onbinlerce kişi hayatını kaybetmişti. Şeytan sıcaklarının etkili olduğu günlerde, İtalya’da acil servis kayıtlarının yüzde 15 arttığı bildirilmişti. Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Güney Asya ve Körfez ülkerinde ise tehdit daha ciddi bir hal alıyor.

    Etiketler: şeytan sıcakları , sıcak hava , hava durumu , avrupa , türkiye , anormal hava sıcaklıkları , iklim değişikliği
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