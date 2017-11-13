Şeyma Subaşı'nın görüntülerini montajlayıp sosyal medyadan yayanlara gözaltı

Acun Ilıcalı’nın bir süre önce evlendiği Şeyma Subaşı’na internet üzerinde sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı. Hakaret eden 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin organize bir şekilde Şeyma Subaşı’na hakaret ettikleri, üzerinde bazı montajlar yapılan videoları sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Olayla ilgili paylaşımda bulunan 15 kişinin de isimlerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
YAKALANINCA TABLETİNİ KIRMAYA ÇALIŞMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu’nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul’da, İlknur R.(37) ise Mersin’de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.’nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.’nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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