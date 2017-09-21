Şeyma Subaşı soyadını değiştirdi mi?

Acun Ilıcalı ile 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı, 18 Eylül'de Marsilya'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
Çift 19 Eylül'de ise St. Tropez'de muhteşem bir düğün organize etti.
Hiçbir detayın unutulmadığı törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.
HER ANINI PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı'nın 'Instagram fenomeni değerli eşim' sözleriyle sahneye davet ettiği Şeyma Subaşı, geleneği bozmadı ve düğünün neredeyse her anının Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
TAKİPÇİ SAYISI 2 MİLYON OLDU
Şeyma Subaşı'nın 1.8 milyon olan takipçi sayısı 2 günde 200 bin artarak 2 milyona ulaştı.
'GELİNLİĞİ KOPYA' İDDİASINA YANIT
Şeyma Subaşı, St. Tropez'deki düğünde Vera Wang sonbahar-kış 2017 koleksiyonundan gelinlik tercih etti.
Subaşı, ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in 2017 Altın Küre Ödül Töreni'nde giydiği kıyafete olan benzerliği ile dikkat çeken gelinliğe 4 bin 200 dolar (Yaklaşık 15 bin TL) ödedi.
Şeyma Subaşı 'gelinliği kopya çıktı' yönündeki haberlere de sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"Gelinliği kopya çıktı derken? Aynı tasarımcı 2018 gelinlik koleksiyonunda bunu tasarlamıi. Ben de satın aldım. Sanki başka bir tasarımcıya diktirmişiz gibi... Kopya çıktı derken?"
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?
Nikahın ardından en çok merak edilen konulardan biri Şeyma Subaşı'nın 'Ilıcalı' soyadını kullanıp kullanmayacağıydı. Şeyma Subaşı, Instagram profilinde soyadını 'SubaşI' olarak güncelledi.
Bunu da Instroy'de "Değiştirdim işte Şeyma Subaş-I" notuyla paylaştı.
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