Şaşkına çeviren detaylar... Şeyma Subaşı'ya karşı 'işbirliği' yapmışlar...

Polisin “çete” diye tanımladığı grubun lideri ile birlikte 30 kişi yakalandı...
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, hakaret ve küfür dolu yorum yapan hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen yıl şikâyette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği 9 Aralık 2016'da çalışma başlattı.
İncelemelerde, söz konusu yorumları ve montajlı görüntüleri paylaşan hesapların sahte olduğu saptandı. Bu hesapları kullanan Yeşim N. (38) İstanbul Ulus'ta, İlknur R. (37) ise Mersin'de gözaltına alındı. İki şüpheli suçunu itiraf etti. Diğer şüpheli Cansın K. hakkında ise yurtdışında yaşadığı için İnterpol'den aranma çıkarıldı.
Operasyondan 3 ay sonra Şeyma Subaşı benzer hesaplardan iftira ve hakaretlerin sürdüğünü polise bildirdi. Soruşturma daha da genişletildi. "Millimetres" adlı hesabı yönetenlerden biri olduğu belirlenen Yazgülü T., 24 Ekim'de Bartın'da gözaltına alındı. Tüm dijital cihazlara el konuldu.
DM'DEN YAZIŞMIŞLAR...
Sabah'ın haberine göre polis, Yeşim N. ve İlknur R.'nin Şeyma Subaşı hakkında asılsız iddia çıkarmak için işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Bu 3 isimle irtibattaki 15 kişi tüm iletişim ağını itiraf etti.
Buna göre Yeşim N. grubun lideriydi ve görevlendirmeler yapıyordu.
Polis, şüphelilerin DM (direkt mesaj) kutularında Subaşı'nın yer aldığı videolarda ses montajı yaparak sosyal medyada olumsuz algı yaratmak için yazışmalar tespit etti.
Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığıyla Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.
Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu’nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul’da, İlknur R.(37) ise Mersin’de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.’nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.’nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI
Bu operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı’nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekiplerinin bu kez Yazgülü T.’yi de aynı suçlamayla gözaltına aldıkları öğrenildi. Avcılar’da yakalanan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği yönünde dijital deliller bulunduğu öğrenildi.
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