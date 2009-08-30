Seyirciyle de barışamadılar…

Üstüne Avrupa defteri de kapanınca Bursa maçı tipik bir “seyirciyle barışma” ya da “bulutları dağıtma” maçı olmaya adaydı.



Kadroda yapılan revizyon ve Gökhan’ın sakatlık sonrası formasına kavuşması Trabzon’u daha farklı bir takım havasına soksa da ev sahibi ekip maça sıkıntılı başladı.

H.Deniz Çekin yazıyor

Sahanın hiçbir noktasında oyuna ağırlığını koyamayan Trabzonspor 12.dakikada Turgay’ın kafasından süzülerek gelen topla geriye düştü. Song’un olanca tecrübesine karşın yanındaki adama bu kadar rahat topa vurma imkanı vermesi ona yakışmadı.

Sonrasında Bursa biraz geriye yaslandı, ev sahibi ekip de tempoyu artırmaya başladı. Barış sol kanatta bulduğu boş alanlardan daha etkili paslar çıkarabilse beraberlik golü daha erken gelebilirdi. Onun yapamadığını Selçuk yaptı. İlk yarım saat henüz dolmadan önce Colman’a o kadar güzel bir topuk pası verdi ki golden çok pasın güzelliği ön plana çıktı. Bu ikili golün bir dakika sonrası galibiyet golüne de ulaşabilirdi ancak Colman bu kez golü bulamadı.

Sonrasında Sercan sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok rahat vurdu. Top bir karış farkla dışarı çıkarken Trabzon’un bundan sonraki haftalarda alması gereken önlemler de belli oldu;

1- Ceza sahasında adam paylaşımı.

2- Bu paylaşım sonrasında yakınında bulunanları rahatsız etme çabası.

İlk yarının geri kalan kısmında Trabzon yalancı da olsa bir baskı kurabildi ancak skora yansıyan bir gelişme olmadı.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Trabzon, çift forvetle “Umut”lanırken, topu taşıma işini de Engin sırtlandı.

Ev sahibi ekibin baskıyı arttırması beklenirken Bursaspor oyunda dengeyi kurdu, 70. dakika civarında da art arda önemli pozisyonlar üretti.

Yorgunluk belirtileri görülen Trabzonspor’un dağınık ataklarına karşın konuk ekip düzenli ataklarla topu ileri taşımayı başardı. Sağ kanatta Volkan biraz daha becerili ya da şanslı olsa golü bulabilirdi.

Son dakikalarda Trabzon yeniden yüklenmeye başladı. Ancak bu ataklar heyecan yaratmaktan ileri gitmedi.

Bence maçın en önemli istatistiği hiç ofsayt olmamasıydı. Defansların bu kadar çakılı olduğu mücadeleden fazla bir seyir zevki beklemek de haksızlık olurdu.

Anlaşılan Trabzon seyircisi bu sezon pek rahat etmeyecek, görünen o ki Trabzonspor bu sene her takımla “dişe diş” oynayacak…