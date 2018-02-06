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    'Seyirciye Sövgü' kalıpları kırmaya geliyor

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşağın yazarlarından Peter Handke’nin 'Seyirciye Sövgü' adlı oyunu Kayhan Berkin’in rejisiyle sahnede.

    Geleneksel tiyatro oyunlarının aksine herhangi bir olay örgüsünün, duygunun ya da eylemin yer almadığı 'Seyirciye Sövgü', 17 Şubat'ta Garajistanbul, 23 Şubat'ta Talimhane Tiyatrosu ve 24 Şubat'ta tekrar Garajistanbul sahnesinde izlenilebilecek. Oyun, 3 Mart Cumartesi günü ise CernModern’de Ankaralılarla buluşacak. Eleştirel üslubuyla 'seyircilik' kavramını tartışmaya açan oyun, oyuncuyu gözlemci, seyircileri ise oyunun konusu haline getiriyor. İzleyen- izlenen ilişkisini ters yüz eden oyunda yeni bir tiyatro biçimi ve dili ortaya koymak amaçlanıyor.

     

     

     

    Etiketler: Kitapsanat , Seyirciye Sövgü , Peter Handke
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