'Seyirciye Sövgü' kalıpları kırmaya geliyor

Geleneksel tiyatro oyunlarının aksine herhangi bir olay örgüsünün, duygunun ya da eylemin yer almadığı 'Seyirciye Sövgü', 17 Şubat'ta Garajistanbul, 23 Şubat'ta Talimhane Tiyatrosu ve 24 Şubat'ta tekrar Garajistanbul sahnesinde izlenilebilecek. Oyun, 3 Mart Cumartesi günü ise CernModern’de Ankaralılarla buluşacak. Eleştirel üslubuyla 'seyircilik' kavramını tartışmaya açan oyun, oyuncuyu gözlemci, seyircileri ise oyunun konusu haline getiriyor. İzleyen- izlenen ilişkisini ters yüz eden oyunda yeni bir tiyatro biçimi ve dili ortaya koymak amaçlanıyor.