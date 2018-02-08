Seyirci , Cebimdeki Yabancı'yı sevdi

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in bu kez BKM ve İmaj ile ortak yapımcı olduğu, usta oyuncu Serra Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı ve Türkiye’nin önemli oyuncularından Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız’ın kadrosunda yer aldığı “Cebimdeki Yabancı” filmi vizyona girdiği ilk hafta sonu büyük beğeniyle karşılandı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 173.341 kişinin izlediği film, hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.

İzleyenlerden övgü dolu yorumlar alan filmle ilgili en dikkat çeken detaylar, izleyenlerin bu oyuna asla cesaret edemeyeceği, filmi izledikten sonra arkadaşlık ve ikili ilişkilerine farklı gözle baktıkları ve çok etkilendikleri yönünde oldu.