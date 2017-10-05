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    Seyir halindeyken cep telefonuyla oynarken görüntülenen yolcu otobüsünün şoförü işten çıkartıldı

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
    05.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    İZMİR-Aydın Otoyolu’nda bir süre önce şehirlerarası yolcu taşırken cep telefonu ile oynarken görüntülenen otobüs şoförünün işine son verildi.

     

    İzmir-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü kullanan şoför, İzmir-Aydın Otoyolu’nda ilerlerken gözünü yoldan ayırıp cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün, otobüs otoyolda hızla ilerlerken yaptığı bu davranış aracın ön tarafında oturan bir yolcu tarafından görüntüledikten sonra sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Paylaşımda, otobüs şoförünün yolcular tarafından uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürdüğü de belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde otobüs şoförünün, en sol şeritte seyir halindeyken elindeki cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

    Görüntüyü izleyen birçok kişi yaptığı yorumlarla şoföre tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından yolcu firması o şoförün işine son verdi.

    Firmadan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan video sonrasında olaya konu olan araç kaptanı en yakın durak olan Aydın Söke’de araçtan indirilerek işten el çektirilmiş ve bir daha şirket bünyesinde çalışamayacak şekilde 'Kırmızı bülten' yayınlanmıştır" denildi.

    Açıklamada şoför hakkında emniyet birimlerine şikayette bulunulduğu da yer aldı.

    Etiketler: otobüs şoförü , cep telefonu , sosyal medya
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