MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 15:31

    Sinop'ta, seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, bayram tatili için arkadaşıyla Sinop'a gelen Gökhan Korkmaz idaresindeki 05 FK 364 plakalı otomobil, Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde seyir halindeyken üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle gövdesinden ikiye ayrılan ağaç devrildi.

    Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşları Bilal ve Durmuş Duran (22) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Durmuş Duran, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol ağaç ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

    Etiketler: ağaç devrilmesi , sinop , Durmuş Duran
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri