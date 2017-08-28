Seyir halinde alev alev yandı

Yangın saat 17.30 sıralarında, TEM yolunun Kartepe Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sıddık Başaran yönetimindekiÿ14 DB 725 plakalı bir büyük bir lahmacun firmasına ait kamyonun motoru tutuştu. Sıddık Başaran motordan yükselen dumanları fark edince aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Sıddık Başaran alevlere müdahale etmeye çalışırken, alevler kamyonu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan kamyon söndürülürken, araçtan geriye metal yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.