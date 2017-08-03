Seyahatlerde hayat kurtaran telefon uygulamaları

1. Hostelworld

Seyahatlerinizde son dakika konaklama ayarlamayı tercih edenlerdenseniz Hostelworld ile gittiğiniz şehirdeki en uygun hostellere anında ulaşabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. Uygulamada şehir rehberi ve şehirde yapılacaklar hakkında bilgilendirmeler de bulmak mümkün.





2. Airbnb

Ev kiralamayı tercih edenler için Airbnb ziyaret edilmesi gereken ideal bir mobil uygulama. Dünyanın her şehrinde ev sahiplerinin evlerini ziyaretçilere kiraladığı bu sistemde, şehre ayak bastığınızda size en uygun evi online olarak kiralayabilirsiniz.





3. XE Currency

Yabancı ülkelere ziyaretinizde kullanabileceğiniz XE Currency gittiğiniz ülkenin döviz cinsini anında seçtiğiniz para birimine dönüştürüyor. Uygulama özellikle euro ve dolar kullanılmayan ülkelerde hayat kurtarıyor.

4. Like a local

Gittiğiniz ülkelerde yerlilerin uğrak mekanlarına ve tavsiyelerine kulak verebileceğiniz Like a Local uygulaması ile şehrin en bakir yerlerini keşfedebilir ve gizli kalmış noktaları görerek seyahatinizi eşsiz bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

5. AroundMe

Bu uygulama ile bulunduğunuz konumda size en yakın eczane, market, hastane ve taksi durağı gibi işinize oldukça yarayacak bilgileri öğrenebilir ve ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. GPS yardımı da yapan uygulama, sizin istediğiniz noktaya harita yardımı ile ulaşmanızı sağlıyor.





6. Wikitravel

Gittiğiniz ülke hakkında derinlemesine bilgi alabileceğiniz bu uygulamada ülkenin kültürel yapısından coğrafi özelliklerine kadar pek çok alanda ülkeyi yakından tanıyabilirsiniz. Uygulama ayrıca restoran, yemek ve alışveriş önerileri de veriyor.





7. Wi-Fi Finder

Bulunduğunuz alandaki kablosuz bağlantıları size gösteren ve sizi harita yardımı ile o noktaya ulaştıran uygulama ile seyahatlerinizde internete bağlanma sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

8. Vsco

Harika bir fotoğraf editleme uygulaması olan Vsco ile seyahatlerinizde çektiğiniz birbirinden ilginç fotoğrafları fitre ve değişik özelliklerle editleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.





9. Trail Wallet

Seyahat sırasında yaptığınız harcamaları kayıt altına almanıza yardım eden Trail Wallet ile döviz cinsinden girdiğiniz masrafları kendi para cinsinize de çevirme olanağınız bulunuyor. Özellikle kalabalık seyahat edenler için uygulama son derece ideal.





10. Edreams

Uygun fiyatlı uçak biletleri bulabileceğiniz uygulamada, bir ülkedeki farklı şehirlere geçmek için ucuz uçak bileti araştırması yapabilirsiniz.