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Seyahate çıkanların yalnızca yüzde 8.5’i tatile gidiyor

DHA
04 Ağustos 2017 - 12:12Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:12

Türkiye’de seyahate çıkanların yalnızca yüzde 8.5’i tatile gidiyor, diğerleri akraba-arkadaş ziyaret ediyor ya da sağlık arıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" istatistikleri verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10.2 milyon kişi seyahate çıktı ve ortalama 398 liradan toplam 5 milyar lira harcadı. Bu dönemde seyahat sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.2 azalarak 12 milyon 662 bin seyahate indi.

TÜİK verilerine göre, seyahate çıkış nedenlerinde ilk sırayı yüzde 72.1 ile yakınları ziyaret aldı. Seyahat nedenleri arasında ikinci sırada yüzde 10 ile "sağlık" ve üçüncü sırada yüzde 8.5 ile "gezi, eğlence, tatil" yer aldı.

 Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 90 milyon 28 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 78 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 139 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

 Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95.6’sına karşılık gelen 4.8 milyar lirasını kişisel harcamalar, yüzde 4.4’üne karşılık gelen 220 milyon lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Etiketler: tüik , Seyahat , Tatil
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