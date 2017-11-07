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Seyahate 7 milyarlık harcama

AA
07.11.2017 - 12:09 | Son Güncelleme:

Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 14 milyon 116 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,9 artarak 6 milyar 882 milyon 250 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2017 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.     

Buna göre, nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 46,7 artarak 17 milyon 731 bin olarak gerçekleşti.     

Bu dönemde seyahate çıkanlar 110 milyon 512 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 388 lira oldu.     

 Yurt içinde ikamet eden 14 milyon 116 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,9 artışla 6 milyar 882 milyon 250 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.     

 Yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,8'ini (6 milyar 317 milyon 753 bin lira) kişisel, yüzde 8,2'sini (564 milyon 498 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.     

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 68,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 5,5 ile sağlık takip etti.     

Bu dönemde seyahate çıkanlar 84 milyon 411 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 592 bin gecelemeyle kendi evi yer alırken, bunu 8 milyon 336 bin geceleme sayısıyla otel izledi.     

Etiketler: Seyahet
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