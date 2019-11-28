Ziyaretçilerini duygulandıran Kanlı Tabya Müzesi
Kars'ta bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor.
Müze, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars’ın savunulması için yapılan 46 adet tabyadan biri olan ve bu savaşta çok çetin ve kanlı çarpışmalara sahne olduğu için 'Kanlı Tabya' olarak anılan tabyanın konuşlandığı 7000 m2'lik bir alanda yer alıyor.
5 Temmuz 1928 gecesi Rusların yaptığı baskında 500 asker şehit olsa da, kahramanca çarpışan askerlerimiz Rus birliklerine 4 bin kayıp verdirmişti. O geceden sonra ‘Kanlı Tabya’ olarak anılmaya başlanan tabya, kahraman mehmetçiklerin anılarına saygı için müzeye dönüştürüldü.
İnteraktif özellikte kurulan müzede, I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde meydana gelen savaşlardan günümüze kadar ulaşan Kars'a ait etnografik malzemeler ile savaşlarda kullanılan silahlar ve yakın tarihimizi belgeleyen taşınır kültür varlıkları sergileniyor. Askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinin aslına uygun olarak düzenlediği müzede, yaralı, ameliyat edilen askerleri temsil eden modeller ve aralarında koğuşların da olduğu ortamlar, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriylle güçlü bir duygusal atmosfer oluşturuyor.
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