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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ziyaretçilerini duygulandıran Kanlı Tabya Müzesi
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
28.11.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Ziyaretçilerini duygulandıran Kanlı Tabya Müzesi

Kars'ta bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor.

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Müze, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars’ın savunulması için yapılan 46 adet tabyadan biri olan ve bu savaşta çok çetin ve kanlı çarpışmalara sahne olduğu için 'Kanlı Tabya' olarak anılan tabyanın konuşlandığı 7000 m2'lik bir alanda yer alıyor.

Ziyaretçilerini duygulandıran Kanlı Tabya Müzesi



5 Temmuz 1928 gecesi Rusların yaptığı baskında 500 asker şehit olsa da, kahramanca çarpışan askerlerimiz Rus birliklerine 4 bin kayıp verdirmişti. O geceden sonra ‘Kanlı Tabya’ olarak anılmaya başlanan tabya, kahraman mehmetçiklerin anılarına saygı için müzeye dönüştürüldü.

Ziyaretçilerini duygulandıran Kanlı Tabya Müzesi



İnteraktif özellikte kurulan müzede, I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde meydana gelen savaşlardan günümüze kadar ulaşan Kars'a ait etnografik malzemeler ile savaşlarda kullanılan silahlar ve yakın tarihimizi belgeleyen taşınır kültür varlıkları sergileniyor. Askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinin aslına uygun olarak düzenlediği müzede, yaralı, ameliyat edilen askerleri temsil eden modeller ve aralarında koğuşların da olduğu ortamlar, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriylle güçlü bir duygusal atmosfer oluşturuyor.

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