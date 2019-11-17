Zirvelerde sezon açıldı

En fotografik kasaba

Lech, Avusturya



Avrupa’nın en fotografik kayak kasabalarından biri olan Lech’in diğer özelliği karı erken karşılaması. Doğal kar kapasitesi öyle yoğun ki sürekli kar yağdığını sanabilirsiniz; 1675 metrede 10.6 metre sezonluk kar yüksekliği bunu bize ispatlıyor! Zirve sadece 2450 metrede ama aralık ayı ortasından önce kar garanti oranı Avusturya’daki diğer tüm kayak kasabalarından daha yüksek. Komşu kasaba Zürs ile birlikte Arlberg bölgesinde pistlerin uzunluğu 340 kilometreyi buluyor. Tabii erken gittiğinizde tüm pistlerin açık olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kasabanın en güzel oteli Kristiana. Özgün, rustik havalı ama bir yandan da yenilikçi 29 odasıyla otelden çok rezidansı andırıyor. Çağdaş sanat eserleri antik objelerle bir arada kullanılmış ve odalarda bulunan tabloların hepsi orijinal ve antika.









Buzullardan kayın

Hintertux, Avusturya

Eğer iyi kar tek beklentiniz ise Hintertux sizin için doğru adres olabilir. Evet oteller standart, yemek kalitesi de ortalama ancak erken sezon kar tatili için Avrupa’da en güvenli kasabalardan biri. Pistler Val d’Isere veya Ischgl’daki gibi göz alabildiğine olmayacak ama Hintertux bütün yıl açık ve buzul alanlar kuzeye baktığı için hep gölgelik. Bu sayede kar hep tutunmayı başarıyor. Hava durumunu kontrol edin, fiyatları gözden geçirin, yakınlarında bulunan Mayrhofen kasabasındaki pistleri de programınıza ekleyin. Beklenmedik fırsatta bir kayak tatili önünüze çıkabilir. Tek eksisi, kar garantisi bu kadar yüksek bir yerde erken sezonda bile kalabalıklarla karşılaşabilirsiniz, benden söylemesi.









Yapay karın en iyisi

Ischgl, Avusturya



Kasım sonuna doğru sezonu açılan Avusturya’nın ünlü kayak merkezi Ischgl, Alpler’in en erkencilerinden. Bunun sebeplerinden biri yapma kar imkânlarının geniş olması. Öyle ki 238 kilometrelik pistlerinin yüzde 60’ını bir anda kar ile kaplayabiliyorlar! Diğer nedeni ise, kasaba 1400 metrede ve pistlerin yüksekliği ancak 2870 metreye çıkıyor. Çok yüksekte olmamasına rağmen pistlerin çoğunluğu 2000 metre üzerinde olduğu ve kuzey cepheli olduğu için kar kolay tutunabiliyor. Kasaba içinde çok kara rastlamayabilirsiniz veya pistlerde kar yüksekliği 150 santimi geçmeyebilir. Burada asıl olan karın kalitesi ve tutunabilmesi, bölgenin ne kadar kar yağışı aldığı değil. Bu da Ischgl’ı müdavimleri arasında vazgeçilmez yapıyor.









Avrupa’nın zirvesi

Val Thorens, Fransa



Val Thorens, Avrupa’da bulunan en yüksek kayak kasabası. Pistlerin zirvesi 3200 metreye ulaşıyor. Courchevel’in de içinde olduğu Trois Valley (Üç Vadi) Bölgesi’nde yer alıyor. Sezon kasım ortasında başlıyor. Bu bölgedeki, toplam uzunluğu 600 kilometreyi bulan tüm pistler aralık ayı ortasında açılıyor. Bu zamana kadar kayma alanı bakımından sınırlı da olsa uygun fiyatları, hem doğal hem yapay kar sayesinde kayak yapılabilir pistleri beklentinizi karşılıyor. Gölgeli kuzey arazideki kar kalitesi hem üst hem alt kesimlerde kusursuz. Trois Valley aynı zamanda ağaçsız olması ile de öne çıkıyor. Bu sayede kötü hava koşullarında bile daha güvenle kaymanıza olanak sağlıyor. Erken sezonda gittiğinizde pistler açılmamış olsa bile çok yakın oldukları için Meribel ve Courchevel kasabalarını da görebilirsiniz.











330 km kayak alanı

Val d’Isere/Tignes, Fransa

Fransa’nın en popüler ve iyi kayak merkezlerinden biri olan Val d’Isere yüksekliği sebebiyle kara ilk “Merhaba!” diyenlerden. Yerleşim yüksekliği 2100 metreye çıkan bölgede kasımın son haftası kar yağmaya başlıyor ve sezon açılıyor. İki kasabayı birbirine bağlayan, yüzde 60’ı 2500 metre üzerinde olan ve 3455 metre zirveye çıkan toplamda 330 kilometrelik Espace Killy pistinde yeterli kar olmaması ihtimaline karşı Avrupa’nın en gelişmiş kar yapım makineleri sürekli hazır bekliyor. Erken sezonda uygun fiyatlara konaklamalar bulabilirsiniz, özellikle Tignes’de. Val d’Isere’de en iyi oteller Le Tsanteleina, L’Aigle des Neiges. Raklet ve fondü Les Barmes De l’Ours Otel’in restoranında bir harika. Taş sütun binalar şık, lüks butikler baştan çıkarıcı. Courchevel kadar eğlenceli ama daha cool ve daha iyi pistlere sahip. Bu yüzden Fransızlar arasında daha popüler.







Güneşli pistler

Cervinia, İtalya

Öğleden sonraları güneş alan batıya bakan pistlerine rağmen İtalya’nın en ‘kar güvenli’ kayak kasabası Cervinia olarak kabul ediliyor. Kar mevsimi ekim sonlarında bile başlayabiliyor. Sebebi muazzam yüksekliği. Sonbaharda İsviçre sınırının ardında Zermatt kasabası dahil, 3820 metrede bulunan zirveden 2820 metredeki Laghi Cime Bianche ve 2555 metredeki Plain Maison isimli orta istasyonlara kayarak ulaşabilirsiniz. Kasım ayında ise kasabaya kadar kaymanız mümkün oluyor. Nisan aylarının sonuna kadar kar bölgeden kalkmıyor. İtalya diğer ülkelere göre fiyat bakımından her zaman biraz daha uygun kalıyor. Birkaç istisna dışında kayak tesisleri ve oteller nispeten eski. Özellikle düşük sezonda çok iyi rakamlar bulabilirsiniz.