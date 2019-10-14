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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zirvedeki 'saklı cennet' Çakırgöl
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Zirvedeki 'saklı cennet' Çakırgöl

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan ve yörenin saklı cenneti olarak nitelendirilen Çakırgöl, doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlere her mevsim eşsiz güzellikler sunuyor

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Zigana dağ silsilesinin zirvelerinden Trabzon-Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan Çakırgöl, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor. Trabzon'un Maçka ilçesine 36 kilometre uzaklıkta, yörenin "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Çakırgöl, Zigana Dağı zirvelerinin Camiboğazı mevkisinde bulunuyor. Çevresi bin 160 metre, boyu 250 metreyi bulan, derinliği 2 ile 15 metre arasında değişen gölü, halk arasında ''göze'' olarak bilinen 8 küçük su kaynağı besliyor.

Temiz havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor

Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki göl ile ilgi gören bölge, çimenler, sık sık gölün bulunduğu tepeyi ve çevresindeki yaylaları saran sis ve bulutlar, göldeki kırmızı benekli alabalıklar ve temiz havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı güzergahındaki kara yolundan ulaşılan göle, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisi giderek artıyor. Çevresindeki yaylalarıyla da adeta ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Çakırgöl, erken kar yağması ve uzun süre erimemesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca "kış sporları turizm merkezi" ilan edilmişti. Bu plan çerçevesinde öncelikle göle ve çevresindeki yaylalara ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Zirvedeki saklı cennet Çakırgöl

"Bir buzul gölü havasında"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakırgöl'ün bölgenin en yüksek tepesinden çıkan, yaklaşık derinliği 2 ile 15 metre arasında, güzel bir çağlayanı da içinde bulunduran bir bölge olduğunu söyledi. Çakırgöl'ün ayrıca yöre halkı tarafından da doğal kaynak suyu olarak kullanıldığını belirten Koçhan, "Göl olarak baktığımızda gerçekten bir buzul gölü havasında. En yüksek tepenin hemen altında olan özellikle de Sümela Manastırı'na yakınlığıyla beraber bilinen bir göl. Bu göl aslında Gümüşhane sınırında olmasına rağmen yolu Maçka ilçemizden tamamen yapılıyor." diye konuştu. Koçhan, Çakırgöl'ün daha önce "kış turizm merkezi" ilan edildiğini anımsatarak, "Bu anlamda Karayolları tarafından yol yapım çalışmaları devam etmekte. Özellikle bu yolda oldukça iyi mesafeler katedildi. Ben bu anlamda bize desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a Maçka halkı olarak da teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zirvedeki saklı cennet Çakırgöl

"Çakırgöl'ün turizm potansiyeli daha da artacak"

Çakırgöl'de Kayak Merkezi yapılması çalışmalarına da değinen Koçhan, şöyle devam etti: "Çakırgöl Kayak Merkezi, karın erken yağması ve geç kalkmasıyla beraber kayak yapılabilecek çok nitelikli kar kalitesi olan bir bölge. Aynı zamanda açık alanlar, uçurumlar yok ve Türkiye'nin de en uzun kayak pistlerini içinde barındıran bir turizm projesi olacak. Öncelikle yolu hızlı bir şekilde Karayolları tarafından önümüzdeki yıl itibarıyla bitecek. Yapılacak bu merkezin içinde yaz kış çalışacak oteller olacak çünkü yazın da Sümela'dan dolayı bölgemize yoğun bir turist geliyor. Yani o bölgede yapılacak turizm tesisleri sadece kışın kayak merkezinde hizmet etmeyecek, bunun yanında da yazın gelen turistlere de hizmet edecek."

"Çakırgöl, yaz kış turizmin olabileceği önemli bir turizm merkezidir''

Koçhan, Çakırgöl'ün bir turizm aksı niteliği taşıdığını, bölgede Sümela'yı ziyarete gelen turistlerin, Çakırgöl'ü, Camiboğazı Yaylası'nı, Çataltepe Şehitliği'ni ve Santa Harabeleri'ni de ziyaret ederek sahil şeridine ulaşabileceklerini söyledi. Çakırgöl'ün turizm potansiyelinin daha da artacağını vurgulayan Koçhan, "Çakırgöl, yaz kış turizmin olabileceği önemli bir turizm merkezidir. Bu potansiyelin yapılacak kayak merkezi ile giderek daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

 

 

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