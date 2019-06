Zirvedeki doğa harikası: Hıdırnebi Yaylası

Trabzon’un köftesi ile meşhur ilçesi Akçaabat ilçesinin yaylalarından biri olan Hıdırnebi Yaylası’nın bölgenin en tanınmış ve meşhur yaylalarından biri olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Karadeniz’in eşsiz doğal güzelliklerinden bir kesit sunan Hıdırnebi Yaylası yöre halkı tarafından ‘Dernek Çimeni’ olarak da anılıyor. Bölgemizde ve Akçaabat’ta yayla turizminin gelişmesine öncülük eden Akçaabat Belediyesi, Hıdırnebi Yaylası’nda alt yapı çalışmalarını tamamladı ve Hıdırnebi Yaylası’nı yayla ziyaretçilerine her türlü imkanı sunabilecek şekilde hazırladı. Yaylanın bin 600 metrelik bir rakıma sahip olduğunu da belirtmek isteriz.









Yayla turizmine yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olan ve 1998 yılında başlayan Yayla Kent Projesi kapsamında, bölge mimarisine uygun ahşap bungalov evlerden oluşan Hıdırnebi Yayla Kent Konaklama ve Tatil Evlerinin de yapımı ile bölgeye olan ilgi hayli arttı. Yaylanın, bol oksijenli bu harika doğanın içinde kısa bir süreliğine de olsa konaklamak isteyenler için müthiş bir deneyim sunduğunu da belirtmiş olalım. Yaylanın en çok ilgi gören yönlerinden biri de her yıl geleneksel olarak yapılan yayla şenlikleridir” dedi.





Ekim, Hıdırnebi Yayla Şenliklerinin her yıl geleneksel olarak yapıldığı belirterek yayla şenliklerini anlattı. Başkan Ekim, “Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hıdırnebi Yayla şenlikleri, yöre halkının ve turistlerin katılımıyla yapılan etkinliklerle festival havasında geçiyor. Her yıl 13 Temmuz’da başlayan şenlikler, 20 Temmuz’da ise sona eriyor. Yörede hayli meşhur olan Hıdırnebi Yayla Şenlikleri, son yıllarda Akçaabat Belediyesi’nin organize ettiği Akçaabat Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivali-Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği adı altında da düzenleniyor. Bir hafta süren Hıdırnebi Yayla Şenliklerinin en görkemli kısmı ise, yöre halkı tarafından 'Orak Yedisi' ismiyle anılan etkinliklerdir. Orak Yedilisi etkinliği bir anlamda da şenliklerin sona ermek üzere olduğunun habercisidir. Çünkü 20 Temmuz’da yani şenliklerin son gününde yapılmaktadır.









Şenliklere katılımın en yoğun olduğu program ise, yöre halkı tarafından 'Derneğin Altısı' ve ‘Derneğin Yedisi’ olarak anılan altıncı ve yedinci gündür diyebiliriz. Hıdırnebi Yayla Şenlikleri, yaylanın ‘Dernek Çimeni’ (Argolos Çimeni) olarak adlandırılan mevkiinde düzenleniyor. Burada civar köylerin muhtarlıkları, ticaret için gelenler özel kuruluşlar ve konaklamak isteyen ziyaretçiler tarafından çadırlar kurulur. Kurulan bu çadırlardan tabiri caizse bir pazar yeri oluşur. Çoğunlukla yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların satıldığı çadırlardan oluşan bu pazarda, aradığınız hemen her şeyi bulmanız mümkün. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, yediden yetmişe her kesimden bir araya gelmiş olan Akçaabat uşakları, kemençe ve davul-zurna eşliğinde büyük horon halkaları kurarlar ve dizlerinin bağı çözülene kadar saatlerce horon teperler Hıdırnebi Yayla Şenlikleri’nde. Hele bir de yöresel sanatçıların katılımıyla daha bir eğlenceli hal alan şenlikler, yayla bölgesinin duyulup tanınmasında da etkin rol oynamaktadır” diye konuştu.









HIDIRNEBİ YAYLASI'NA NE ZAMAN GİDİLMELİ?



Hıdırnebi Yaylası’na ne zaman ve hangi havalarda gidilmesi gerektiğini anlatan Ekim, “Genelde yaz aylarında daha çok ziyaretçi ağırlayan Hıdırnebi Yaylası, kış turizmi için de ilgi odağı olmuş durumda. Doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşü severler için ilk sıralarda tercih edilen yerlerden biri olan Hıdırnebi Yaylası doğal yaşam alanları ile yabani hayvanlara da ev sahipliği yapmakta. Açık havalarda Akçaabat ve çevre köyleri bir seyir terasından izler gibi seyredebileceğiniz eşsiz bir manzarayla da ziyaretçilerini buluşturan yayla, bulutlu havalarda ise ayağınızın altına buluttan denizler sermekte. Yayla şenliklerine katılmak ve yörenin kültürüne tanıklık etmek isteyenler için şenlik zamanı olan Temmuz ayı en ideal zamandır diyebiliriz. Bahar ve yaz aylarında doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anılar depolatan, kış aylarında ise harika kar manzaralarıyla kendine hayran bırakan bu mekanı özetle dilediğiniz her zaman gezebilirsiniz” şeklinde konuştu.









HIDIRNEBİ YAYLASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?



Yaylanın konumu ve imkanlarına da değinen Ekim, “Karadeniz Bölgesinin gözde şehirlerinden olan Akçaabat’ın ilçe sınırlarında yer alan Hıdırnebi Yaylası, Trabzon’un merkezine 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Akçaabat-Düzköy yolunun 12. kilometresinden güneybatı istikametine dönüp devam ettiğinizde kısa sürede yaylaya ulaşabiliyorsunuz. Hıdırnebi Yaylası’nın yolları yaz kış fark etmeksizin açık durumda oluyor. Ulaşımı oldukça kolay sağlanan yaylada konaklama, market, kasap, lokanta, fırın gibi yerler bulma konusunda da sıkıntı yaşamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.