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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zilkale’den Çat Vadisi’ne bahar yolculuğu
Seyahat
Yazı ve Fotoğraf: Uğur Biryol
02.06.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Zilkale’den Çat Vadisi’ne bahar yolculuğu

Baharda memleketin her yerinde mevsim dönüşümünü izlemek insana keyif verir. Ancak yeşilin elli tonu memleketi Karadeniz’de, daha da içerilere girip özellikle Fırtına Deresi’nden Kaçkarlar’a uzanan hat üzerinde dolandığınızda, bahar sarhoşluğu sizi sarabilir. Çamlıhemşin’in yüksek dağ kesimlerinde bahar mevsiminin gelişi, mayıs sonu ile haziran ortalarıdır.

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Trabzon havalimanından yaklaşık iki saat süren bir kara yolculuğuyla ulaşılan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden 13 km. yukarıdaki Zilkale’ye vardığınızda, kalenin etrafını seyre dalın. Fırtına Vadisi’ni en iyi gören seyir noktalarından biri olan Zilkale, 14. yy’da Cenevizliler tarafından yapılmış bir ticaret kalesi. Trabzon’u Tebriz’e bağlayan İpek Yolu’nun geçit noktasında kurulan kaleden Mollaveyis Köyü’nün de uzandığı vadiyi izlemenizi öneririm.

Zilkale’den Çat Vadisi’ne bahar yolculuğu

Zilkale’den ayrıldıktan sonra rotanızı Palovit Vadisi’ne çevirin. Palovit Vadisi, Fırtına’nın yağmur ormanları niteliğinde. Porsuk, kayın, ladin, ardıç gibi ağaç türlerinin anıtsal formlarını görebileceğiniz, bine yaklaşık bitki türüne baharda ev sahipliği yapan, eskiden de memleketin en önemli ballarının üretildiği özel bir yer. Palovit Vadisi’nin gürül gürül akan şelalelerinin yanından yürüye yürüye, ormangüllerinin kokusuyla havayı ciğerlerinize çekin. Zilkale ve Palovit ziyaretlerini bitirdikten sonra Çat Vadisi’ne doğru yol alabilirsiniz. Ama önce Meydan Köyü mevkiindeki şimşir ormanına uğramayı ihmal etmeyin. Sarı ormangüllerinin etrafını sardığı ormanın bugünkü görüntüsü içinizi burkabilir. Yol kenarındaki Şimşir Kafe’ye uğrayıp ballı kaymaklı bir atıştırmalık yemeyi, bölgenin alameti farikası yemeklerinden muhlamalı bir ziyafet çekmeyi unutmayın.

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Hemşin ile Elevit’in karşılaştığı yer

Meydandan ayrılıp Karareşit rampasını tırmanmaya başladığınızda, Çat Vadisi sizi içine doğru çekecek. Geniş ladin ve gürgen ağaçlarının kucağındaki vadi, Hemşin ve Elevit derelerinin ‘çat’tığı yer, yani bir karşılaşma yeri. Şimdi baharla birlikte ‘rhododendron’ denilen ormangüllerinin, yerel ifadeyle ‘kumar’ların mevsimini yaşıyor. En çok da kara kumar ve eğri (sarı) kumar hâkim oluyor doğaya. Envai çeşit çiçeğin yamaçlara yayıldığını, meyve ağaçlarının çiçeklendiğini, ağaçların delicesine yeşerdiğini, derenin eriyen karlarla depreştiğini görmek bambaşka bir his veriyor insana.

Zilkale’den Çat Vadisi’ne bahar yolculuğu

Fırtına Deresi, mayıs-haziran aylarında karların erimesiyle yıl içindeki en büyük debisine ulaşır ve genellikle bu mevsimde çocuklara dere kenarlarına inmemeleri tembihlenir. Orman altlarındaki mor kumar çiçekleri ile orman içindeki sarı kumar çiçeklerinin kokusu biz insanları olduğu gibi arıları da cezbeder. Ve arıların kumar çiçeklerinden aldığı özler, Karadeniz vadilerinin tadına doyulmaz ballarına güzelliklerini katar. Karayemiş (hencoyik), ayı üzümü (mehovah), çobanpüskülü ve böğürtlenlerle birlikte yoğun bir örtü oluşturan kara kumarlar ise dik ve ormansız alanlarda toprak erozyonunu önler. Çat Vadisi’nin göze çarpan bir diğer kumar çeşidi de Çamlıhemşin’de ‘eğri çiçeği’ denilen ‘rhododendron luteum’dur. Kışın yaprağını döken tek kumar türü olan eğriler, sarı ve keskin kokulu ama zehirli çiçeklerini mayıs ayında açar.

Zilkale’den Çat Vadisi’ne bahar yolculuğu

YAPMADAN DÖNMEYİN
-Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi’ndeki tarihi konakları ziyaret edin.
-Çinçiva Köyü’ndeki Zua Kafe’de, orman meyveli muhallebi ve mürver gazozunu tadın.
-Çat Vadisi’ne girişteki Toşi’de ya da ilerisindeki Cancık’ta konaklayın ve yemek yiyin.
-Vadiyi bir taç gibi süsleyen Çat Köprüsü’ne çıkıp dereyi izleyin.
-O kadar yol gelmişken, 7 km. yukarıdaki Elevit Yaylası’nı görün.
-Çat’tan sonra sağa ayrılan yoldan devam edip Kale-i Bala’yı da ziyaret edin.

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