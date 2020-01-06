Hafta iÃ§i etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafta sonunu fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane-Trabzon sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Zigana DaÄŸÄ±'nda yer alan tesislere akÄ±n etti. BazÄ± vatandaÅŸlar tesislerde kayak yaparak karÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken, bazÄ±larÄ± aileleriyle kÄ±zakla kayarak keyifli anlar yaÅŸadÄ±.

Zigana GÃ¼mÃ¼ÅŸ Kayak Tesisi iÅŸletmecisi Murat EroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, karÄ±n yaÄŸmasÄ±yla tesislerde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Zigana'da kayak sezonunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten EroÄŸlu, pistlerin kayakseverler iÃ§in hazÄ±r olduÄŸunu belirtti. EroÄŸlu, Zigana GÃ¼mÃ¼ÅŸ Kayak Tesisindeki otelde doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Bu yÄ±l kar Ã§ok geÃ§ yaÄŸdÄ±. Bu yÃ¼zden kayak sezonu geÃ§ baÅŸladÄ±. Yeni yÄ±l ile kar yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Yeni yÄ±lda dolu dolu bir kÄ±ÅŸ sezonu geÃ§irmeyi planlÄ±yoruz." dedi.

Â

Zigana KÄ±ÅŸ SporlarÄ± ve Turizm Merkezi'nin, yÃ¶renin ilk kayak merkezi olduÄŸu iÃ§in Ã§ok iyi bir noktada olduklarÄ±nÄ± kaydeden EroÄŸlu, "Zigana doÄŸasÄ±, coÄŸrafyasÄ± ve konumuyla Ã§ok tercih edilen bir bÃ¶lge. MuhteÅŸem gÃ¼zelliÄŸinin yanÄ±nda Ã§ok Ã§abuk ulaÅŸÄ±labilir bir noktada yer alÄ±yor. TÃ¼m kayak ve doÄŸaseverleri Zigana'ya bekliyoruz." diye konuÅŸtu.

EÅŸiyle kayak yapmak iÃ§in Zigana'ya gelen Ela GÃ¼ndoÄŸdu ise tesislere ilk defa geldiÄŸini belirterek, "Ben Zigaya'ya ilk defa geldim. Ã‡ok beÄŸendim. Ã‡ok gÃ¼zel bir doÄŸaya sahip. Herkese de tavsiye ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

Â