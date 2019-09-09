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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zigana Dağı'nın eteklerindeki Hamsiköy'ün doyumsuz manzarası
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Zigana Dağı'nın eteklerindeki Hamsiköy'ün doyumsuz manzarası

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan, doğal güzellikleri ve sütlacıyla ünlü olan Hamsiköy, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

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Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy, alternatif tatil arayanları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla cezbediyor. Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı, bin 300 rakımlı Hamsiköy, yeşilin binbir tonunun yanı sıra sonbahara özgü renk cümbüşüyle de seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.  Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yabancı turistlerin de ilk durağı haline gelen Hamsiköy, tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon haline gelen Hamsiköy, atlı safari, zipline gibi farklı alternatifleriyle dikkat çekiyor. Turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama ve yöre mutfağıyla adından söz ettiren Hamsiköy, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Zigana Dağının eteklerindeki Hamsiköyün doyumsuz manzarası


"Hamsiköy tarih boyunca her alanda ön planda oldu"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy'ün, Maçka ilçesinin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu ve tarih boyunca her alanda ön planda yer aldığını söyledi. Hamsiköy'ün tescilli ürünü sütlacıyla da dünyada bir marka olduğuna dikkat çeken Koçhan, şöyle konuştu:

Zigana Dağının eteklerindeki Hamsiköyün doyumsuz manzarası


"Son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerin de ilgisinin bu bölgeye artmasıyla Hamsiköy bölgesinde, hızla konaklama merkezlerinin arttığını görüyoruz. Bu anlamda biz belediye olarak büyük oteller tarzında değil de daha doğaya uygun otellerin bulunduğu bir turizm destinasyonu olarak Hamsiköy'ü planlıyoruz."

Zigana Dağının eteklerindeki Hamsiköyün doyumsuz manzarası



Koçhan, "Hamsiköy'ün doğal güzelliği, bozulmayan yaylaları ve şelaleleri, turizmde önem arz ediyor. Bu anlamda Hamsiköy'ü koruyarak, daha da güzelleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 4-5 yılda Hamsiköy'ün değerinin daha da artarak bölgede önemli bir turizm merkezi haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

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