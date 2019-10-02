Zeytin ve zeytinyağının izinde Akhisar...

14 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin zeytin cenneti Akhisar’da bu yılki hasada birkaç gazeteci arkadaşımla biz de katıldık. İnanılmaz keyifli bir iş. Zeytin hasadı için hazırlanmış önlüklerimizi giyerek hep birlikte işe koyulduk. Alt kısmından bağlanıp zeytin dolduktan sonra kolayca çözülen bu önlükler uzun yıllardır yurtdışında kullanılıyor. İlk kez Türkiye’de Akhisar’da gördüm ve çok beğendim. Burada makina ile hasat yapılmıyor. Zeytinlere elden başka hiçbir şey değdirilmesine izin verilmiyor ve zeytin tanelerinin yere dökülmeden toplanmasına özellikle dikkat ediliyor. Biz de zeytinleri teker teker elimizle zevkle topladık. Tabii sanıldığı kadar kolay değil. Günün sonunda hem çekimler, hem de hasat derlen oldukça yorulduk. Sepetini dolduranlar ve zeytin hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyenlerle dinlenmeye koyuldum. Zeytinler toplanır toplanmaz soğuk sıkım için fabrikaya yola çıktı. Topladığımız zeytinlerin soğuk sıkım ve erken hasat olduğu için dünya standartlarında besin değeri çok yüksek zeytinyağına dönüştüğünü bilmek beni çok mutlu etti.









Hasada bizimle birlikte Ayhan Sicimoğlu da katıldı. Zeytinin yararları, sağlıklı üretim ve dünya pazarına girmek için neler yapılması gerektiği hakkında Sicimoğlu’ndan bilgiler aldım. Zeytin tarlasının ortasında yaptığımız sohbete doyamadım. Tam bir zeytin ve zeytinyağı aşığı olan Sicimoğlu, zeytinyağının sağlık için çok yararlı olduğunu mutlaka her evde iyi bir zeytinyağı olması gerektiğini söyleyerek; “Çok pahalı demeyin. İyi zeytinyağı pahalı olmak zorunda. Yeri geliyor 1 kilo zeytinyağı için 15 kilo zeytin sıkıyor. Bu iş aşkla olur. Para kazanmak için yapılmaz. Zeytin üreticileri zeytine baktığı zaman aşk duyar, tutkuyla yaklaşır” dedi.









Zeytin ağacı dikmeye davet

Akhisar zeytini bölgedeki zeytinlerin yaklaşık 14 milyon zeytin ağacından toplandığını öğrendim. Teknolojiyi yakından takip eden üreticiler en kaliteli zeytini üretmek için yarışıyor. Türkiye’nin zeytin ihtiyacının önemli bir kısmını Akhisarlı üreticiler karşılıyor. Zeytinler zamanında sulanıyor, gübreleme ve bakımları zamanında yapılıyor. Mümkün olduğunca elle tek tek toplanan zeytinler, vakit kaybetmeden fabrikalara getirilerek sıkılıyor.









Türkiye’de zeytinin daha fazla sevilmesi için takdire şayan projeler üreten Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurlu Başkanı Alper Alhat ise Türkiye'de 190 milyon zeytin ağacı olduğunu ancak küresel rekabet için bunun yeterli olamadığını zeytinyağı tüketiminde hâlâ kişi başı yıllık 1.8 kilogram seviyesinde olduğumuzu söyledi. Alhat, bozuk orman arazilerin zeytin tarımına açılması konusunda Akhisar'ın pilot bölge olması için bakanlığa bir önerdi bulundu. Türkiye’de zeytinin daha fazla sevdirilebilir hale getirilmesi için, herkesi zeytin fidanı dikmeye de davet eden Alhat, zeytin ağacının da palmiye gibi oksijen kalitesi çok yüksek olan ve yaprak dökmeyen bir ağaç olduğunu söyleyerek, yazlıkların bahçesine palmiye değil zeytin ağacı dikmeyi öneriyor. Alhat, çocukların milli ürünümüz zeytinle büyümesini istediğini ifade ederek, “Anne ve babalara büyük görev düşüyor. Çocuklarınız için zeytini sevin, sevdirin ve zeytinyağını yemeklerde kullanın. Zeytinyağı tüketiminin artması Türkiye'yi ‘sağlık’ açısından da kalkındıracak. Günümüz sağlık sorunlarının önemli bölümü sadece bu iki ürünün daha çok tüketimiyle en aza indirilebilir” dedi.









“Zeytinyağlı mutfağınıza sahip çıkın”

Geçtiğimiz gün Gaziantep festivalinde dünyanın en ünlü şefleriyle yaptığımız sohbette ,Türk mutfağının zeytinyağlılar olarak bilinen yemek kategorisine sahip dünyadaki tek mutfak olduğunu öğrendim. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’de zeytinyağı ile yapılan yemeklerin lezzetine doyamadıklarını söyleyerek, zeytinyağının anavatının Türkiye olduğunu ve mutfağının eşsiz bir lezzete sahip olduğu için tüm dünyada tanıtımının şart olduğunu ifade ettiler.

Zeytinyağıyla ünlü Akhisar bunun yanı sıra Ege misafirperverliğini sunan insanları, yumuşak iklimi ve tarihi çarşılarıyla, değişik lezzetleri yakalamış geniş mutfağıyla turizmde doğa ve kendine has özellikleriyle huzur vadeden bir destinasyon. Köftesi ve faytonculukla da ünlü ilçeyi hasat zamanında mutlaka gezmenizi tavsiye ederim.









Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretim şampiyonu Akhisar’ın hasat sezonu aslında Dünya Zeytin Günü olan 25 Kasım. Bu özel gün Akhisar’da konserler, sergiler, zeytin toplama, zeytin tadımı, en iyi zeytinyağı yarışmaları gibi etkinliklerle kutlanıyor. Bu tarihlerde Akhisar’a gelebilirseniz köylülerle tarlada zeytin toplayabilir, bereketli topraklarda temiz havanın da tadını çıkarıp unutulmaz anılarla dönme şansına sahip olabilirsiniz.

İçerisinde Akhisar mutfağının harika lezzetlerini sunan bir restoran olan Zeytin müzesine dönüştürülen tarihi kasap haline uğramanızı tavsiye ederim.

Zeytinyağı hakkında öğrendiklerim;

Zeytin mitolojide adı geçen bir meyve.

Helenistik dönemde zeytin ağacı kesmenin cezası insan öldürmekle bir sayılırmış. Suçlu ölüm cezasına çarptırılırmış.

Tek tanrılı üç büyük din için kutsal bir bitki.

Arap ülkelerinde hurma ile açılan oruç, Anadolu’da zeytin ile açılır.

Hz. Muhammed saçlarına ve vücuduna zeytinyağı sürermiş

A, D, ve K vitaminleri içerir.

Yaşlanmayı geciktirir.

Hücre ve dokuların yaşlanmaya karşı direncini artırır.

Kötü kolesterolü dengede tutar, iyiyi artırır.

Kemikleri güçlendirir.

Yemeklerden önce içildiğinde mide çeperini kaplayıp, gastrit ve ülser gibi hastalıklara yakalanma riskini önler.