Zamanı unutturan şehir: Lizbon  

Belem
Tramvaya atlayıp Belem Kulesi ve yakınlarındaki ünlü pastane Pastais de Belem’e gitmek ilk yapılacak şey (Rua de Belem 84-92). (Rua de Belém 84-92). Jeronimos Manastırı’nı ve burada aynı zamanda Museu Berardo, Museu dos Coches ve fütüristik sanat, teknoloji ve mimari müzesi MAAT’yi bulacaksınız.
Alfama, Sé, Graça & Castelo
Lizbon kaldırım ve yol taşlarıyla ünlü. Alfama taşlardan oluşan bir labirent. Se Katedrali çok güzel iki seyir noktasına sahip. Sao Jorge Kalesi ve bit pazarı da burada ziyaret edilecek noktalar.
Baixa & Rossio
Lizbon’un genelindeki tatlı kaosun tersine şehir merkezi olan Baixa düzenli sokaklara ve tutarlı bir mimariye sahip. Burası aynı zamanda şehrin en turistik bölgesi. Praça do Comércio Avrupa’nın en büyük meydanlarından biri olma özelliği taşıyor. İkonik kafe Martinho da Arcada’yı da burada bulabilirsiniz.
Chiado & Bica
Birbirine çok yakın olan bu iki mahalle sanatçılar, şairler ve yazarların mahallesi. Tiyatrolar, eski kitapçılar ve güzel restoranlar bulacaksınız. Bica ise Lizbon’un sevimliliğiyle ünlü sokaklarının evi. Duerto Bello, şehrin en çok fotoğraflanan sokağı olarak biliniyor.
Kaynak: Hürriyet Haber