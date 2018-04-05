Zamanda yolculuk: Girona

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Zamanda yolculuk: Girona
Seyahat
Pelin Akkuş TAYMAZ / www.olaspain.com
05.04.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Zamanda yolculuk: Girona

Hani bazen bir kente gidersiniz ve ben daha önce buradan geçmiştim, hatta şu restoranı hatırlıyorum duygusuna kapılırsınız ya, Girona böyle bir şehir işte... Kuzeydoğu Katalonya’da bulunan ve bölgedeki dört ilin en küçüğü olan Girona, Barselona’nın sadece 100 km uzaklığında. 

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Her sokağında kendinizi ortaçağda hissettiren, her adımınızda sizi adeta yüzyıllar öncesine götüren büyülü bir kent. Kent, Ter ve Onyar nehirleri arasında kurulmuştur. Şehrin tam ortasından akan Onyar Nehri eski ve yeni şehri adeta birbirinden bir bıçak gibi ayırır. Nehirler üzerindeki köprüler, eski kente geçebilmenizin en kolay ve keyifli yoludur. Bu kentin ilk sakinleri İberler.Ve o dönemlerde kentin ismi Gerunda’ydı. Daha sonra ki dönemlerde Roma İmparatorluğu egemenliğine giren kent, Vizigotların hakimiyetiyle tarihteki yerini aldı. O yüzdendir ki Roma kalıntıları, şehir duvarları, tarihi arap hamamları, katedralleri, Yahudi mahalleleri, rengarenk nehir kıyısı evleri ve eski köprüleri ile tarih kokar sokaklar Girona’da…

Zamanda yolculuk: Girona

Şehre varınca, ilk köprüden Sant Felix Katedrali’nin bulunduğu tarafa geçmelisiniz. Hemen sizi, taştan bir sütuna tırmanan tarihi bir aslan figürü karşılar. Tabi ki hikayesi de son derece etkileyici… Bölgede yaşayan Yahudiler arasında önemli bir semboldür aslında bu aslan. Bu anlamda Girona uzun yıllar İspanyol Yahudilerine ev sahipliği yapmış en büyük Avrupa kentlerinden biri olma özelliğini hemen hatırlatır size.Yürüyerek gezerken gördüğünüz her detay, her taş, her duvar dili olsa da konuşsa burada yaşananları anlatsa hissiyatı verir. Yapıların bir çoğu günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş ve korunmuştur. Aslanlı köprüden sonra yürümeye devam ettikçe, şehir surlarının devamından Via Agusta’ya ulaşırsınız.

Zamanda yolculuk: Girona

Tam orada Games of Thrones dizisinin çekildiği sahneler gelir aklınıza, çünkü tam o bölgelerdesinizdir. 3. yüzyıldan kalan ve şehre kuzey noktasından giriş kapısı olarak belirlenen köprü ilk orjinal taşlarını koruduğundan bir hayli ilgi çekicidir. Köprü bitiminde 1739 tarihinde tamamlanmış, iç bölgesi Gotik, dış cephesi barok olan Girona Katedrali ile karşılaşırsınız. Bu kadar yeni göründüğüne aldanmayın, koruma altında olan bu katedral 10 yıl önce şehir belediyesi tarafından çok özenli bir şekilde temizlendi. Tam 99 adet merdiveni çıkarak katedral kapısına ulaştıktan sonra, karşınızda kalanlar Pirene Dağları’dır. Getto mahallelerinden yürüyerek geçerken, köprülü evler,daracık sokaklar, avlulu bahçeler, taş binalar ve o kadar özenle korunmuştur ki hayrete düşersiniz.

Zamanda yolculuk: Girona

Bölge aynı zamanda bisikletçilerin güzergahındadır. Dünyaca ünlü bisikletçi Lance Armstrong uzun yıllar Girona’da yaşamıştır. Yola devam ederken karşınıza diğer köprülerden farklı bir köprü çıkar. Rengi kırmızı olan bu köprüyü yapan kişi Gustavo Eiffel’dir. Eyfel Kulesini yapmadan önce ilk çelik köprü denemesini yapmış ve kent olarak da Girona’yı seçmiştir. Bu köprünün sizi bağlayacağı meydan Plaza Independencia’dır yani Özgürlük Meydanı. Neden Özgürlük? Çünkü Girona’ya yapılan en son büyük saldırı 1809 tarihinde 35 bin kişilik Napalyon orduları tarafından gerçekleşmiştir.Güçlü bir direnişle karşı karşıya kalan Napolyon’un ordusu ancak 7 ay sonunda şehri ele geçirmiştir.

Zamanda yolculuk: Girona

Lakin Girona halkı, büyük bir gerilla hareketi başlatarak, şehri 5 yıl sonra geri almışlardır ve bu zaferin anısına Özgürlük Meydanı’nda kutlamalar yapıp, Özgürlük Anıtı’nı bu noktaya dikmişlerdir. Tarihi dokusunu koruyan Girona kenti, aynı zamanda her yıl milyonlarca turist tarafından akın akın ziyaret edilen Costa Brava kıyılarına da 40 km kadar uzaklıktadır. Bu sahil ve balıkçı kasabaları özellikle dönem şairlerinin ve ressamlarının uzun yıllar yaşadığı, yapıtlarını sunduğu ve eserlerini yaptığı yerler olmasından dolayı da sanatsal anlamını da koruması ve sergilemesiyle de bilinirler. Katalonya’ya gelmişken sadece Barselona’ya değil bu şehre de en az 1 gün ayırmalısınız derim.

Zamanda yolculuk: Girona


Fotoğraflar: Alamy

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