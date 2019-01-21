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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü
Seyahat
DHA
21.01.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

Tokat'ın Niksar ilçesinde 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 8 kemerli tarihi Talazan Köprüsü yıllara meydan okuyor.

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Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerinde bulunan Selçuklu eseri Talazan Köprüsü bugün de kullanıma devam ediyor.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

5,5 metre genişlik, 161 metre uzunluğa sahip olan ve tarihi İpekyolu üzerinde yer alan köprü yüzlerce yıl şehirler arasındaki ulaşımın sağlanması için kullanıldı.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

1939 Erzincan ve 1942 Erbaa depremlerinde ana taşıyıcı kemeri çöken ve demir kirişler kullanılarak tamir edilen köprü, 2010- 2012 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar eski görünümüne kavuştu.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

Bugün ise köylerin ulaşım ihtiyacı için kullanılmaya devam edilen Talazan Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

Talazan Köprüsü’nün Anadolu´daki en güzel, en büyük köprülerden biri olduğunu söyleyen Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, ”Talazan Köprüsü Kelkit Vadisi’ndeki en önemli köprülerden biridir. Tarihi ticaret yollarının üzerinde önemli bir bağlantı yoludur. Elimizdeki verilere göre 13´üncü yüzyılda yapıldığı biliniyor. Selçuklular dönemi mimarisi var. Ancak muhtemeldir ki daha önceden de Romalılar döneminde o bölgede bir köprü olması kuvvetle muhtemel. Ancak günümüze gelen köprü özellikle Danişmendliler döneminde başkentlik yapan Niksar´ın diğer coğrafyalarla bağlantısını sağlaması açısından çok hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

Köprünün uzun yıllar kullanıldığını belirten Çakır, ”1939 Erzincan depremi bölgemizde ciddi manada hissedilmiş, yıkımlara sebep olmuş. Peşinden 1942´de Erbaa depremi var. Bu depremler Talazan köprümüzle beraber birçok yapıya zarar vermiş. Hatta Erbaa´da ciddi yıkımlara sebep olmuştur. Depremler döneminde de köprünün ana taşıyıcı kemeri yıkılmış, daha sonra uzun süre köprünün orta kemeri demir kirişlerle bağlanarak köprü kullanılmaya devam edilmiş. Yaklaşık 10 yıl kadar önce de Karayolları Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü eliyle tekrar restore edildi. Şu anda bölge vatandaşımızın hizmetine devam ediyor” dedi.

Zamana meydan okuyan köprü: Talazan Köprüsü

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