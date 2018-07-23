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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy
Seyahat
Hürriyet Haber
23.07.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy

Her gün yanından geçip gittiğimiz, bazen kafasını okşadığımız bazen gülümsediğimiz sokak canlarının çoğu zaman daha fazlasına ihtiyaçları oluyor. Kışın ısınabilecekleri bir yuvaya, yazın bir kap suya ve her zaman karınlarını doyurmaya ihtiyaçları var. Yanlarından geçip gitmek yerine vicdanının sesini dinleyerek harekete geçen gönüllülerin kurduğu Patiliköy sizi çok şaşırtacak...

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Patiliköy’ün hikayesi 2011 yılında Volkan Koç’un 30-40 sokak hayvanlarını beslemesiyle başlad. Volkan Koç yoldan geçerken gördüğü sokak köpeklerini her gün beslemeye çalışıyordu. Sevimli dostların sayısı her gün artmaya başladı. Köpeklerin sayılarının artmasıyla ormanın içinde yüzlerce köpeğin olduğu Patiliköy çıktı ortaya. Volkan ve Canan Koç çifti tüm hayatlarını bu masum hayvanlara adadılar. Yedi gün 365 gün aralıksız ilgilendikleri masum hayvanların aşıları, barınakları, yemekleri derken yapılacak çok fazla iş vardı. Bu noktada sosyal medyanın gücünü kullanarak yardım istediler.

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy


Yedi yıldır aralıksız devam eden bu sevgi köyüne başka gönüllüler de dahil oldu. Yüzlerce köpeğin mama ve yatacak yer dışında sevgiye de ihtiyaçları vardı. 2017 itibariyle 700 köpeğin barındığı ormanlık alanda insanların istemediği, hor gördüğü, dışladığı, evsiz köpeklerin her gün beslemesi yapılarak, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve en önemlisi sevgi göstererek daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için mücadele veriliyor.

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy


Bu mücadelede ise en büyük görev gönüllülere düşüyor. Sayıları 700’ü aşan hayvanların her zaman için mamaya, atık yemeklere, battaniyeye, veteriner tedavileri için bağışlara ve en önemlisi sevgiye ihtiyaçları var.

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler
“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler



Gönüllüler atık malzemelerden barınaklar yapıyor, köyü temizliyor, bakımlarıyla ilgileniyor ve sokak hayvanlarına sonsuz sevgilerini veriyorlar. En önemlisi sonsuz yuvalarına kavuşabilmeleri için sahiplendiriyorlar.

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy

Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy


Patiliköy’ün sosyal medya hesaplarından ise sürekli yardım çağrıları yapılıyor. Ankara Mamak’ta bulunan barınak için 2016 yılında Mamak Belediyesi barınak yoluna asfalt döktü ve haftada 10 ton su göndermeye başladı. Ancak Patiliköy’ün daha çok desteğe ve gönüllüye ihtiyacı var. Gönüllülerin mümkünse köyü ziyaret etmeleri, gidemiyorlarsa internet üzerinden mama göndermeleri ya da destek olmaları oldukça önemli...

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Vahşi hayvanları fotoğraflamak için dünyayı geziyor
Vahşi hayvanları fotoğraflamak için dünyayı geziyor



Siz de patilikoy.com’u ziyaret ederek destek olabilir, temizmama.com’dan mama gönderebilir ve onları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz…

Kaynak: İHA, Listelist

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