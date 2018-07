Yüzlerce sokak köpeğinin evi: Patiliköy

Patiliköy’ün hikayesi 2011 yılında Volkan Koç’un 30-40 sokak hayvanlarını beslemesiyle başlad. Volkan Koç yoldan geçerken gördüğü sokak köpeklerini her gün beslemeye çalışıyordu. Sevimli dostların sayısı her gün artmaya başladı. Köpeklerin sayılarının artmasıyla ormanın içinde yüzlerce köpeğin olduğu Patiliköy çıktı ortaya. Volkan ve Canan Koç çifti tüm hayatlarını bu masum hayvanlara adadılar. Yedi gün 365 gün aralıksız ilgilendikleri masum hayvanların aşıları, barınakları, yemekleri derken yapılacak çok fazla iş vardı. Bu noktada sosyal medyanın gücünü kullanarak yardım istediler.









Yedi yıldır aralıksız devam eden bu sevgi köyüne başka gönüllüler de dahil oldu. Yüzlerce köpeğin mama ve yatacak yer dışında sevgiye de ihtiyaçları vardı. 2017 itibariyle 700 köpeğin barındığı ormanlık alanda insanların istemediği, hor gördüğü, dışladığı, evsiz köpeklerin her gün beslemesi yapılarak, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve en önemlisi sevgi göstererek daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için mücadele veriliyor.









Bu mücadelede ise en büyük görev gönüllülere düşüyor. Sayıları 700’ü aşan hayvanların her zaman için mamaya, atık yemeklere, battaniyeye, veteriner tedavileri için bağışlara ve en önemlisi sevgiye ihtiyaçları var.









Gönüllüler atık malzemelerden barınaklar yapıyor, köyü temizliyor, bakımlarıyla ilgileniyor ve sokak hayvanlarına sonsuz sevgilerini veriyorlar. En önemlisi sonsuz yuvalarına kavuşabilmeleri için sahiplendiriyorlar.









Patiliköy’ün sosyal medya hesaplarından ise sürekli yardım çağrıları yapılıyor. Ankara Mamak’ta bulunan barınak için 2016 yılında Mamak Belediyesi barınak yoluna asfalt döktü ve haftada 10 ton su göndermeye başladı. Ancak Patiliköy’ün daha çok desteğe ve gönüllüye ihtiyacı var. Gönüllülerin mümkünse köyü ziyaret etmeleri, gidemiyorlarsa internet üzerinden mama göndermeleri ya da destek olmaları oldukça önemli...









Siz de patilikoy.com’u ziyaret ederek destek olabilir, temizmama.com’dan mama gönderebilir ve onları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz…



Kaynak: İHA, Listelist