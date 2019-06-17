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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüzer platformda eşsiz göl manzarası
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yüzer platformda eşsiz göl manzarası

Burdur'daki Karacaören-2 Baraj Gölü, Antalya'ya tatile giden birçok yabancı turistin uğramadan geçmediği yerler arasında.

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Karacaören-2 Barajı, Antalya-Isparta karayolu üzerinde bulunuyor. 1993 yılında işletmeye alınan baraj, 49 milyon metreküp depolama hacmine ve yılda ortalama 206 gigawatt (GWh) enerji üretimine sahip. Baraj aynı zamanda, orman arasındaki göl sahasının eşsiz manzarasıyla görenleri etkiliyor. Birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran bölge, Antalya'ya turlarla gelen turistlerin en çok uğradığı mekanlardan oldu. Bir işletme sayesinde motorlu tekneyle çekilen yüzer platform üzerinde gruplar halinde gölü seyir imkanı bulan turistler, hayran kaldıkları sahada vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Yüzer platformda eşsiz göl manzarası


"Gürültüsüz, doğayla iç içe bir ortam"

Profesyonel turist rehberi Osman Yücel, Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki bölgeyi sık sık Alman turist gruplarıyla günübirlik ziyaret ettiklerini belirtti. Türkiye'nin farklı güzelliklerini de tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

Yüzer platformda eşsiz göl manzarası

Yüzer platformda eşsiz göl manzarası


"Gürültüsüz bir ortamda doğayla iç içe, kuş sesleriyle çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneşten oluşmadığını, doğanın güzelliğini de görmüş oluyorlar. Buranın suyunun Antalya'nın içme suyu olarak kullanıldığını hem de sulama da kullanıldığını anlatıyoruz. Göl sularının altında kalan bir köy olduğu bilgisi de kendilerini heyecanlandırıyor. Gezimizde su içindeki hala yıkılmamış bir baca, cami ve ev temellerini kendilerine gösteriyoruz."

Yüzer platformda eşsiz göl manzarası


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