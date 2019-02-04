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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adıyaman'ın yüzen adaları dondu
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.02.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Adıyaman'ın yüzen adaları dondu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan ‘yüzen adalar’, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine buz tuttu.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Çat Barajı kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Donan yüzen adalar, fotoğraf ve doğaseverler için tabloları aratmayan bir manzara oluşturdu. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzen adaların donduğunu söyledi.

Adıyamanın yüzen adaları dondu

Yüzen adalara daha fazla turist çekmek için yetkililerle görüştüklerini anlatan Bulut, adaların doğa harikası olduğunu ifade etti. Bulut, yüzen adalara özellikle tur düzenlemek istediklerini dile getirerek, "Çat Barajı kıyısında bulunan yüzen adalara en kısa zamanda tur düzenlemek istiyoruz. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. İnşallah yakında adalara tur düzenlenecek. Bu durum da turist sayısında artış sağlanacak." diye konuştu.

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