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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak
Seyahat
İHA
21.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

Bingöl'de dünyada eşi benzeri olmadığı belirtilen ve tescillenen ‘Yüzen Adalar’ baharla birlikte tamamen yeşile bürünürken, bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan hiç bir yüzen ada üzerinde Bingöl'deki yüzen adalar gibi ağaç yetişmediği öğrenildi.

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Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Adalar, baharla birlikte tamamen yeşillendi. Dünyada eşi benzeri olmayan üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığı görmek için geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Bu yıl bahar ve yazla birlikte yüzen adaları görmek için başta Erzurum, Elazığ, Erzincan, Muş ve Diyarbakır olmak üzere 30 bin kişinin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

"Eşi benzeri yok"

Yüzen adaların dünyada eşi benzeri olmadığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Önalan, yüzen adaların turizm açısından kentin önemli bir değeri olduğunu aktardı.

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

Adaların müdürlükleri tarafından ilk keşfedildiği zaman Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce tescil edildiğini anımsatan Önalan, "Hiçbir yerde eşi ve benzeri olmayan bu doğa harikasının tanıtımı için her yıl belirli haftalarda PTT vasıtasıyla basılan fragmanlarda dünyaya tanıyoruz ve devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 20 bin gibi bir ziyaretçi ağırlamıştı bu yıl bu sayının 30 bine yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

Yüzen adaların kent genelindeki fotoğrafçıların ve yeni evlenen çiftlerin de ilgi odağı olan bir yer haline gelmeye başladığını aktaran Önalan, "Muş, Erzurum, Elazığ ve diğer çevre illerden de Bingöl'e gelen misafirlerimiz burayı merak edip, ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

Derinliği 50 metreden fazla

Bingöl-Solhan karayolunda 4,5 kilometre uzaklığında bulunan ve tamamen doğal bir oluş olduğu bilinen gölün 300 metre karelik bir alanı kapsadığı belirtildi. Krater gölü konumunda olan yüzen adaların bulunduğu gölün derinliğininse 50 metreden fazla olduğu değerlendiriliyor. Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalan gölün ortasındaki üç ada rüzgârın etkisiyle ve üzerine binildiği zaman sal gibi her tarafa ağır ağır hareket edebilme özelliğine sahip olmasıysa ayrı bir önem taşıyor. Öte yandan ada üzerinde bodur dişbudak olduğu öğrenilen ağaçların yetişmesi de dikkat çekiyor.

Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

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