Yürümek için 20 neden!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yürümek için 20 neden!
Seyahat
Ayşegül Erben
03.10.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Yürümek için 20 neden!

Az da olsa hareket, hareketsizlikten iyidir...Yürüyüş yapmak, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen ve sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip olan yürüyüş; kalp sağlığından, metabolizmanın hızlanmasına; kilo vermeden, ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine kadar birçok alanda büyük rol oynuyor. Düzenli yürüyüşün önemini vurgulayan uzmanlar, günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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1991 yılından bu yana, her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu, Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, yürüyüşün beden ve ruh sağlığına olan etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yürümek için 20 nedeniniz var!

Özellikle koruyucu yaklaşımların daha fazla önem kazandığı sağlıkta, yürüyüşün ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğanoğlu, yürümenin sağlık üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

  1. Yürüyüşü her yerde, her mevsimde ve günün farklı saatlerinde yapabilirsiniz. Evde, tatilde deniz kenarında, doğada, dağlarda… Yeter ki yapmak isteyin.
    Yürümek için 20 neden
  2. Yürüyüş karmaşık bir ekipman gerektirmez ve kuralları siz koyarsınız. Yürüyüşe uygun bir kıyafetinizin, bir spor ayakkabınızın olması ve kapıdan çıkmanız yeterlidir.
    Yürümek için 20 neden
  3. Yürüyüşü hem bireysel olarak hem de arkadaşınızla yapabilirsiniz.
    Yürümek için 20 neden
  4. Yürümek kalbiniz güçlü hale getirir, kan dolaşımınızı düzenler. Kalbiniz vücut dokularınıza daha fazla kan pompalar.
    Yürümek için 20 neden
  5. Düzenli yapılan yürüyüş, kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 40 azaltır.
    Yürümek için 20 neden
  6. Kemiklerinizi güçlendirir ve ileri yaşlarda kemik erimesi olmasını engeller.
    Yürümek için 20 neden
  7. Yürümek adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını azaltır.
    Yürümek için 20 neden
  8. Metabolizmanızı hızlandırır.
    Yürümek için 20 neden
  9. Hafif koşu tarzında yaparsanız akciğer hacminizi geliştirir ve daha iyi nefes alabilmenizi sağlar.
    Yürümek için 20 neden
  10. Soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut direncinizi artırır.
    Yürümek için 20 neden
  11. Yürümeyle, artan serotonin ve endorfinler vücudunuza mutlu bir duruş kazandırır.
    Yürümek için 20 neden
  12. İnsilün seviyenizi doğal yolla düzenler. Bu bir anlamda da doğal tokluk demektir.
    Yürümek için 20 neden
  13. Düzenli yürüyüş yaparsanız daha iyi uyursunuz en önemlisi de uyku kaliteniz artar.
    Yürümek için 20 neden
  14. Daha sağlıklı bir cildiniz olur.
    Yürümek için 20 neden
  15. Düzenli yapılan yürüyüş, ağrıyı hafifleten doğal kimyasalların salınımını sağladığı için, migren veya baş ağrısı gibi şikayetleri daha az yaşarsınız.
    Yürümek için 20 neden
  16. Kilo kontrolünüze yardımcı olur. Örneğin; 70 kg ağırlığında bir kişiyseniz, yarım saat hızlı tempo ile yürüdüğünüzde 149 kalori yakarsınız. Yani günde bir saat yürüyerek, kilonuza ve yürüme hızınıza göre ayda yaklaşık olarak 1-3 kg arasında kilo kaybetmeniz mümkün olur.
    Yürümek için 20 neden
  17. Demans, depresyon, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirir.
    Yürümek için 20 neden
  18. Hafif koşu şeklinde yaparsanız kırmızı kan hücre sayınız artar, kan damarlarınızı daha elastik hale gelir.
    Yürümek için 20 neden
  19. Karaciğeriniz atık maddeleri vücudunuzdan daha kolay uzaklaştırır.
    Yürümek için 20 neden
  20. Hafif koşu şeklinde düzenli yaparsanız, biyolojik yaşınızı 12 yıla kadar geriye alır.
    Yürümek için 20 neden

Günde en az 30 dakika yürüyüş yapın!

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, “Prensip olarak az da olsa hareket etmek, hiç hareket etmemekten çok daha iyidir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak sağlıklıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, yetişkinler için haftada toplam olarak 2,5 saat orta şiddette aktivitedir.  Orta şiddette aktivite biraz nefes nefese fakat ter içinde bırakmayan anlamına gelir. Yürümeye devam, harekete devam!”

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