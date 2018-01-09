Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

1- Sahte bilet

Gideceğiniz ülkede bilmediğiniz bir seyahat acentesinden rehberli bir tur veya otobüs bileti mi almayı planlıyorsunuz? İşlemi tamamlayıp ödemenizi yapmadan önce iki kez düşünün. Bir hizmet veya bilet alırken, girdiğiniz internet sitesinin veya telefonda konuştuğunuz acentenin gerçek olup olmadığını kontrol edin.

Nasıl mı? Kullandığınız internet sitesinin veya acentenin gerçekliğinden emin olmak için internette küçük bir araştırma yapabilirsiniz. Bunu yaparken de ihtiyatlı olun, mesela müşteri yorumları gerçekten o hizmeti kullanmış farklı insanlara mı ait bir bakın. Ve tabii ki online alışveriş sitelerinden bir ödeme yaparken internet güvenlik protokollerinin uygulandığından emin olun.

2- Yolu uzatan taksici

Bu durum bilmediğimiz bir şehirde mutlaka yaşadığımız bir tedirginliktir: ”Uzun yoldan mı gidiyoruz yoksa?” O şüpheye düşmemek için, akıllı telefonunuzun harita uygulamasına, gideceğiniz veya bulunduğunuz şehrin tam haritasını indirebilirsiniz.

Taksiye binmeniz gerektiğinde gönül rahatlığıyla gideceğiniz yeri söyleyip, gittiğiniz yolu da telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Son yıllarda dünyanın her yerinde yaygınlaşan akıllı telefon uygulaması bazlı özel taksicilik de bir alternatif. Bunlar sayesinde taksiye binmeden ödeyeceğiniz yaklaşık ücreti öğrenebilirsiniz.

3- Yanlış döviz kuru

Tatile çıkmadan önce döviz kurlarını iyi takip edin ve alacağınız döviz tipini yaşadığınız yerde bulabiliyorsanız oradan alın; güvendiğiniz ve bildiğiniz bir yerde para bozdurmak en mantıklısı olacaktır.

İhtiyacınız olan dövizi bulamıyorsanız da para bozdurmadan önce kurun ne kadar olduğunu internetten kontrol edin ve çok farklı kurdan para bozdurmayı teklif eden yerel yerlerden kaçının. Bir de komisyon ücretini önden söylemeyip işlemi yaparken bu farkı ekleyen döviz büroları olabiliyor. Paranızı pahalıya almak istemiyorsanız komisyon olmadığından ya da en azından makul bir miktar olduğundan mutlaka emin olun.

4- Hasarlı kiralık araç

Araç kiralamada en çok rastlanan dolandırıcılık şeklidir bu: kiralık arabanızı tam incelemeden heyecanla alırsınız, güzel güzel sürersiniz, daha sonra arabayı teslim etmeye gittiğinizde bir bakmışsınız başınıza bir de hasar ücreti çıkmış.

Bunun gibi planlı düzenbazlıklardan kaçınmak için kiralık arabanızı teslim alırken her yerine iyice bakın. Daha da önemlisi bilinen firmaları tercih edin; bu firmalar profesyonel olmayan davranışlar içine girmeyeceklerdir. Skyscanner ile neresi olursa olsun gideceğiniz şehir için güvenle kiralık araç arayabileceğinizi biliyor muydunuz?

5- Sahte para

Ülke ekonomilerinin baş belası olan sahte paralar, turistlerin de korkulu rüyası. Döviz bürolarında genelde sahte paraya rastlayamazsınız, ama yine de gittiğiniz ülkeye göre güvenilir olan yerleri tercih edin. Sahte paralar daha çok alışveriş yapılan dükkanlarda, kafelerde, restoranlarda; kısacası ticaret yapılan herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir.

İşin kötüsü, size parayı veren insan da verdiği paranın sahte olduğunu bilmiyor olabilir. Böyle bir durumda kalmamak için, para üstü aldığınız her yerde mutlaka size parayı veren insanın karşısında aldığınız banknotları kontrol edin. Bu biraz garip karşılanabilir ama elinizde tuttuğunuz bir banknotun karşılığı olmayan bir kağıt parçası olduğunu öğrenmekten iyidir.

6- Dikkat dağıtma hırsızlığı

Kalabalık şehirlerde ve özellikle turistik noktalarda, herhangi bir turistin sizden fotoğraf çekmenizi istemesi veya bir adres sorması normal elbette. Fakat bazı hırsız gruplarının bu taktiği turistlerin dikkatini başka yöne çekip ceplerindeki veya çantalarındaki parayı çalmak için kullandığı biliniyor.

O yüzden siz siz olun, bu ricaları kabul ederken veya birine yardım ederken çantanızı ve cüzdanınızı kontrol edin. Hatta tatildeyken paranızı, kimliğinizi ve pasaportunuzu; kısaca bütün önemli eşyalarınızı, kolay ulaşılamayacak, emin yerde saklayın.

7- Fotoğraf makinenizi çalan fotoğrafçı



Turistik bir noktada veya güzel bir açık hava manzarasına karşı ailenizle veya arkadaşlarınızla şöyle güzel bir grup fotoğrafı çekilmek istersiniz mutlaka.

Herkese güvenmeyin demiyoruz, ama dikkatli olun: birisinin gelip de grup fotoğrafınızı çekmeyi teklif etmesi çok da güven verecek bir davranış olmayabilir, hele ki elinizde pahalı bir fotoğraf makinesi varsa. Belki de herkesin elinde gördüğünüz selfie çubuğundan siz de bir tane edinmelisiniz.

8- Yanıltıcı kiralık ev tanıtımları

Arkadaşlarınızla veya ailenizle tuttuğunuz muhteşem deniz manzaralı villaya gittiğinizde hayal kırıklığı yaşamanızı istemeyiz. Yabancı ülkelerde turistlerin bazen başına gelen durum: az sayılmayacak bir miktar para ödenmiş kiralık evin sunulduğu şekilde çıkmaması.

O yüzden bir yerde ev tutacaksanız, her zaman güvenilir siteler veya acenteler aracılığıyla tutun. Aylardır beklediğiniz tatil sizin için de sevdikleriniz için de zehir olmasın. Dünyanın ucuz uçak bileti arama motoru Skyscanner ile en uygun otelleri de güvenle karşılaştırabilirsiniz.



Kaynak: Skyscanner



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