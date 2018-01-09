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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatSeyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem
Seyahat Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem
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Seyahat
Hürriyet Haber
09.01.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

Yurt dışı gezisine çıkarken aklınızda bazı sorular olabilir. Bilmediğiniz bir ülkede, hatta Türkiye’de bile bilmediğiniz bir şehirde taksiye bindiğinizde insanın içini kemiren o soru aklınıza geliyordur: “Acaba taksici beni dolaştırıyor mu?”. İşte bunun gibi tatilde dikkat edileceğiniz birkaç önemli bilgi...
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1- Sahte bilet

Gideceğiniz ülkede bilmediğiniz bir seyahat acentesinden rehberli bir tur veya otobüs bileti mi almayı planlıyorsunuz? İşlemi tamamlayıp ödemenizi yapmadan önce iki kez düşünün. Bir hizmet veya bilet alırken, girdiğiniz internet sitesinin veya telefonda konuştuğunuz acentenin gerçek olup olmadığını kontrol edin.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

Nasıl mı? Kullandığınız internet sitesinin veya acentenin gerçekliğinden emin olmak için internette küçük bir araştırma yapabilirsiniz. Bunu yaparken de ihtiyatlı olun, mesela müşteri yorumları gerçekten o hizmeti kullanmış farklı insanlara mı ait bir bakın. Ve tabii ki online alışveriş sitelerinden bir ödeme yaparken internet güvenlik protokollerinin uygulandığından emin olun.

2- Yolu uzatan taksici

Bu durum bilmediğimiz bir şehirde mutlaka yaşadığımız bir tedirginliktir: ”Uzun yoldan mı gidiyoruz yoksa?” O şüpheye düşmemek için, akıllı telefonunuzun harita uygulamasına, gideceğiniz veya bulunduğunuz şehrin tam haritasını indirebilirsiniz.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

Taksiye binmeniz gerektiğinde gönül rahatlığıyla gideceğiniz yeri söyleyip, gittiğiniz yolu da telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Son yıllarda dünyanın her yerinde yaygınlaşan akıllı telefon uygulaması bazlı özel taksicilik de bir alternatif. Bunlar sayesinde taksiye binmeden ödeyeceğiniz yaklaşık ücreti öğrenebilirsiniz.

3- Yanlış döviz kuru

Tatile çıkmadan önce döviz kurlarını iyi takip edin ve alacağınız döviz tipini yaşadığınız yerde bulabiliyorsanız oradan alın; güvendiğiniz ve bildiğiniz bir yerde para bozdurmak en mantıklısı olacaktır.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

İhtiyacınız olan dövizi bulamıyorsanız da para bozdurmadan önce kurun ne kadar olduğunu internetten kontrol edin ve çok farklı kurdan para bozdurmayı teklif eden yerel yerlerden kaçının. Bir de komisyon ücretini önden söylemeyip işlemi yaparken bu farkı ekleyen döviz büroları olabiliyor. Paranızı pahalıya almak istemiyorsanız komisyon olmadığından ya da en azından makul bir miktar olduğundan mutlaka emin olun.

4- Hasarlı kiralık araç

Araç kiralamada en çok rastlanan dolandırıcılık şeklidir bu: kiralık arabanızı tam incelemeden heyecanla alırsınız, güzel güzel sürersiniz, daha sonra arabayı teslim etmeye gittiğinizde bir bakmışsınız başınıza bir de hasar ücreti çıkmış.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

Bunun gibi planlı düzenbazlıklardan kaçınmak için kiralık arabanızı teslim alırken her yerine iyice bakın. Daha da önemlisi bilinen firmaları tercih edin; bu firmalar profesyonel olmayan davranışlar içine girmeyeceklerdir. Skyscanner ile neresi olursa olsun gideceğiniz şehir için güvenle kiralık araç arayabileceğinizi biliyor muydunuz?

5- Sahte para

Ülke ekonomilerinin baş belası olan sahte paralar, turistlerin de korkulu rüyası. Döviz bürolarında genelde sahte paraya rastlayamazsınız, ama yine de gittiğiniz ülkeye göre güvenilir olan yerleri tercih edin. Sahte paralar daha çok alışveriş yapılan dükkanlarda, kafelerde, restoranlarda; kısacası ticaret yapılan herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

İşin kötüsü, size parayı veren insan da verdiği paranın sahte olduğunu bilmiyor olabilir. Böyle bir durumda kalmamak için, para üstü aldığınız her yerde mutlaka size parayı veren insanın karşısında aldığınız banknotları kontrol edin. Bu biraz garip karşılanabilir ama elinizde tuttuğunuz bir banknotun karşılığı olmayan bir kağıt parçası olduğunu öğrenmekten iyidir.

6- Dikkat dağıtma hırsızlığı

Kalabalık şehirlerde ve özellikle turistik noktalarda, herhangi bir turistin sizden fotoğraf çekmenizi istemesi veya bir adres sorması normal elbette. Fakat bazı hırsız gruplarının bu taktiği turistlerin dikkatini başka yöne çekip ceplerindeki veya çantalarındaki parayı çalmak için kullandığı biliniyor.

Kutsal şehir Burgos
Kutsal şehir Burgos

O yüzden siz siz olun, bu ricaları kabul ederken veya birine yardım ederken çantanızı ve cüzdanınızı kontrol edin. Hatta tatildeyken paranızı, kimliğinizi ve pasaportunuzu; kısaca bütün önemli eşyalarınızı, kolay ulaşılamayacak, emin yerde saklayın.

7-  Fotoğraf makinenizi çalan fotoğrafçı

Turistik bir noktada veya güzel bir açık hava manzarasına karşı ailenizle veya arkadaşlarınızla şöyle güzel bir grup fotoğrafı çekilmek istersiniz mutlaka.

Seyahatlerinizde dolandırıcılığa almanız gereken 8 önlem

Herkese güvenmeyin demiyoruz, ama dikkatli olun: birisinin gelip de grup fotoğrafınızı çekmeyi teklif etmesi çok da güven verecek bir davranış olmayabilir, hele ki elinizde pahalı bir fotoğraf makinesi varsa. Belki de herkesin elinde gördüğünüz selfie çubuğundan siz de bir tane edinmelisiniz.

8- Yanıltıcı kiralık ev tanıtımları

Arkadaşlarınızla veya ailenizle tuttuğunuz muhteşem deniz manzaralı villaya gittiğinizde hayal kırıklığı yaşamanızı istemeyiz. Yabancı ülkelerde turistlerin bazen başına gelen durum: az sayılmayacak bir miktar para ödenmiş kiralık evin sunulduğu şekilde çıkmaması.

Avrupanın tarihi ve otantik şehri: Varenna
Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna

O yüzden bir yerde ev tutacaksanız, her zaman güvenilir siteler veya acenteler aracılığıyla tutun. Aylardır beklediğiniz tatil sizin için de sevdikleriniz için de zehir olmasın. Dünyanın ucuz uçak bileti arama motoru Skyscanner ile en uygun otelleri de güvenle karşılaştırabilirsiniz.

Kaynak: Skyscanner


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