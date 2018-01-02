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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatYurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler
Seyahat Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler
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Seyahat
Hürriyet Haber
02.01.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

Kışın soğukları kendini hissettirmeye başladığı andan itibaren kış sporu tutkunları kayak merkezlerini araştırmaya başlıyor. Bu yıl kış tatilini yurt dışında yapmak istiyorsanız bu haber tam da size göre. İşte size yurt dışında kayak yapmak için alternatif yerler.
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Hem Uygun Hem Canlı Kayak Merkezi: Bansko 

Bulgaristan para birimi olan Bulgar Levası’nın Türk Lirası karşısında değerinin görece düşük olması kayak tatilleri için Bansko’nun tercih edilme nedenlerinin başında yer alıyor. Bansko’da bütçenizi sarsmayacak uygun fiyatlar ile kış tatili yapmanız ve bölgenin canlı gece hayatına, kumarhanelerine ya da geleneksel yemeklerine daha fazla bütçe ayırarak tatilinizi daha aktif hale getirmeniz mümkün. 

Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

Ayrıca Bansko’da yer alan pistlerin her yetkinlikten sporcuya hitap etmesi bölgenin en önemli üstünlüklerinden biri. Farklı zorluk derecelerine göre bölümlenen pistlerde başladığınız zorluk derecesinde bir pistte ilerlerken bir üst ya da bir alt zorluk dereceli piste geçiş yapmanız mümkün olmuyor. Bu da Bansko pistlerinin sizi beklenmeyen sürprizlerinden koruyor.

Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

İstanbul’a yalnızca 6.30 saatlik bir uzaklıkta bulunan Bansko, iki ayrı hava alanı yakınında bulunması ile ulaşım kolaylığı sağlamakta. Sofya Havalimanı’na yaklaşık 2 saatlik bir mesafede (160 km) bulunan merkez, Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri Filibe Havalimanı’na ise yalnızca 2.30 saatlik bir uzaklıkta (180 km) bulunuyor.

Artık yeni bir adı var: Ejder 3200 (Erzurum)
Artık yeni bir adı var: Ejder 3200 (Erzurum)


Hemen Yanı Başımızda Mütevazı Bir Kayak Merkezi: Pamporovo 

Türkiye’den araçla seyahat edecek olan misafirler için en yakın Bulgar kayak durağı ise Rodop Dağları’nın eteğinde bulunan Pamporovo. Türkiye’deki tesislere ve Avrupa’daki rakiplerine kıyasla çok daha uygun fiyatlar karşılığı kış tatilinizi planlayabileceğiniz Pamporovo’ya İstanbul’dan araçla yalnızca 5 saatte ulaşılabiliyor. Farklı zorluk derecelerine hitap eden 18 farklı piste sahip bölgede mütevazı, sakin ve uygun fiyatlı bir kayak tatili planlamanız mümkün.

Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

Bulgaristan turist vizesi ile ilgili tek dezavantaj maksimum 15 gün süreli olması. Sağlık nedenleri dışında 15 günden uzun turist vizesi verilmiyor. Ancak Schengen vizeniz geçerli ise Bulgaristan’a giriş yapabilirsiniz. Bu noktada bilmeniz gereken en önemli ayrıntı ise Schengen vizesi kurallarına göre vizenizi almış olduğunuz ülke hangisi ise giriş ve çıkışlarınızı o ülkeden yapmanızın daha iyi olacağı. Aksi takdirde ileride yapacağınız yeni Schengen başvurularında problem yaşamanız mümkün.

Bütçeyi Sorun Etmeyen Kayak severlere: Alpler

Geçerli Schengen vizesine sahip olanlara ve yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatifler arasında Alp’lerin kuzeyinde yer alan Fransız kasabası Courchevel, modern ve eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenlere uygun Avusturya köyü Ischgl ve kış tatilinde sakin bir ortam ve yüksek kalite arayan gezginlerin sıklıkla tercih ettiği İsviçre kasabası Gstaad bulunmakta. Ancak Schengen ülkelerinde planlanan tatillerin görece daha yüksek bütçe gerektirmesi ve ulaşımlarının görece daha uzun sürmesi son yıllarda Bansko ve Pamporovo gibi alternatif kayak merkezlerine olan ilginin artmasını sağlamıştır.

Alpler’deki mutlu çocuklar
Alpler’deki mutlu çocuklar

Yola çıkmadan önce gitmeyi planladığınız bölgedeki kar kalınlığını kontrol etmeyi, kış tatili için ihtiyaç duyacağınız ayakkabı, eldiven, atkı, bere, içlik, gözlük, kayak kıyafetleri gibi ekipmanları ve nemlendirici dudak ve el kremlerinizi valizinize koymayı unutmayın.

Fotoğraflar: Banskoproperties, bulgaristankonsoloslug, govego


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