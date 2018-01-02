Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

Hem Uygun Hem Canlı Kayak Merkezi: Bansko

Bulgaristan para birimi olan Bulgar Levası’nın Türk Lirası karşısında değerinin görece düşük olması kayak tatilleri için Bansko’nun tercih edilme nedenlerinin başında yer alıyor. Bansko’da bütçenizi sarsmayacak uygun fiyatlar ile kış tatili yapmanız ve bölgenin canlı gece hayatına, kumarhanelerine ya da geleneksel yemeklerine daha fazla bütçe ayırarak tatilinizi daha aktif hale getirmeniz mümkün.

Ayrıca Bansko’da yer alan pistlerin her yetkinlikten sporcuya hitap etmesi bölgenin en önemli üstünlüklerinden biri. Farklı zorluk derecelerine göre bölümlenen pistlerde başladığınız zorluk derecesinde bir pistte ilerlerken bir üst ya da bir alt zorluk dereceli piste geçiş yapmanız mümkün olmuyor. Bu da Bansko pistlerinin sizi beklenmeyen sürprizlerinden koruyor.

İstanbul’a yalnızca 6.30 saatlik bir uzaklıkta bulunan Bansko, iki ayrı hava alanı yakınında bulunması ile ulaşım kolaylığı sağlamakta. Sofya Havalimanı’na yaklaşık 2 saatlik bir mesafede (160 km) bulunan merkez, Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri Filibe Havalimanı’na ise yalnızca 2.30 saatlik bir uzaklıkta (180 km) bulunuyor.







Hemen Yanı Başımızda Mütevazı Bir Kayak Merkezi: Pamporovo

Türkiye’den araçla seyahat edecek olan misafirler için en yakın Bulgar kayak durağı ise Rodop Dağları’nın eteğinde bulunan Pamporovo. Türkiye’deki tesislere ve Avrupa’daki rakiplerine kıyasla çok daha uygun fiyatlar karşılığı kış tatilinizi planlayabileceğiniz Pamporovo’ya İstanbul’dan araçla yalnızca 5 saatte ulaşılabiliyor. Farklı zorluk derecelerine hitap eden 18 farklı piste sahip bölgede mütevazı, sakin ve uygun fiyatlı bir kayak tatili planlamanız mümkün.

Bulgaristan turist vizesi ile ilgili tek dezavantaj maksimum 15 gün süreli olması. Sağlık nedenleri dışında 15 günden uzun turist vizesi verilmiyor. Ancak Schengen vizeniz geçerli ise Bulgaristan’a giriş yapabilirsiniz. Bu noktada bilmeniz gereken en önemli ayrıntı ise Schengen vizesi kurallarına göre vizenizi almış olduğunuz ülke hangisi ise giriş ve çıkışlarınızı o ülkeden yapmanızın daha iyi olacağı. Aksi takdirde ileride yapacağınız yeni Schengen başvurularında problem yaşamanız mümkün.

Bütçeyi Sorun Etmeyen Kayak severlere: Alpler

Geçerli Schengen vizesine sahip olanlara ve yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatifler arasında Alp’lerin kuzeyinde yer alan Fransız kasabası Courchevel, modern ve eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenlere uygun Avusturya köyü Ischgl ve kış tatilinde sakin bir ortam ve yüksek kalite arayan gezginlerin sıklıkla tercih ettiği İsviçre kasabası Gstaad bulunmakta. Ancak Schengen ülkelerinde planlanan tatillerin görece daha yüksek bütçe gerektirmesi ve ulaşımlarının görece daha uzun sürmesi son yıllarda Bansko ve Pamporovo gibi alternatif kayak merkezlerine olan ilginin artmasını sağlamıştır.

Yola çıkmadan önce gitmeyi planladığınız bölgedeki kar kalınlığını kontrol etmeyi, kış tatili için ihtiyaç duyacağınız ayakkabı, eldiven, atkı, bere, içlik, gözlük, kayak kıyafetleri gibi ekipmanları ve nemlendirici dudak ve el kremlerinizi valizinize koymayı unutmayın.

Fotoğraflar: Banskoproperties, bulgaristankonsoloslug, govego







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